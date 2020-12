AVISO: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besucht Teststraße in Wien

Wien (OTS) - Heute, am 10.12.2020, 13.30 Uhr, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Teststraße in der Wiener Stadthalle. Die Ministerin macht sich persönlich ein Bild über den Ablauf und besucht die vor Ort eingesetzten Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbediensteten bei ihrer Arbeit in der Corona-Teststation.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Medientermin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von COVID-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung unter presse@bundesheer.at oder unter +43 664 622 1005 bis 10.12.2020, 11.30 Uhr verpflichtend.

Zeit & Ort

Donnerstag, 10. Dezember 2020 um 13:30 Uhr,

Wiener Stadthalle,

Haupteingang,

Roland-Rainer-Platz 1

1150 Wien

Bei der Präsentation ist es für Medienvertreter verpflichtend, eine FFP-2-Maske und Handschuhe zu tragen; diese Schutzausrüstung wird bei der Akkreditierung vor Ort ausgegeben.

