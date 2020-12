Hilfsprogramm von EU und IFRC: ESSN. Kampagne zeigt, wie Geflüchteten in der Türkei durch gezielte monetäre Unterstützung dabei geholfen wird, wieder die Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen

Ankara, Türkei, Berlin und Genf (ots/PRNewswire) - Das IFRC (International Federation of Red Cross Red Crescent Societies) startet heute eine neue digitale Kampagne, die inspirierende und talentierte Geflüchtete in der Türkei mit europäischen Influencern wie etwa Parkour-Athlet Alex Schauer miteinander vernetzt. Herausgestellt werden dabei die Leidenschaft und Träume von vier jungen Geflüchteten, ein Sänger, eine Köchin, ein Fußballer und ein Parkour-Athlet, die mit Hilfe des größten humanitären Hilfsprogramms der Europäischen Union (EU) die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen.

In der Türkei leben aktuell fast vier Millionen Geflüchtete, die größte Gruppe weltweit. Etwa 3,6 Millionen von ihnen sind syrische StaatsbürgerInnen, die ihr vom Krieg zerstörtes Land hinter sich lassen mussten.

Die vier an der Kampagne teilnehmenden Geflüchteten werden von dem Hilfsprogramm Emergency Social Safety Net (ESSN) unterstützt. Es wird von der EU finanziert und vom IFRC und dem Türkischen Roten Halbmond in Zusammenarbeit mit der türkischen Regierung umgesetzt. Das Programm unterstützt schutzbedürftige Geflüchtete in der Türkei, die damit kämpfen ihre Grundbedürfnisse abzudecken.

Durch ESSN erhalten rund 1,8 Millionen Menschen in der Türkei, die meisten von ihnen aus Syrien stammend, monatliche, kleine Zahlungen über eine Debitkarte. Diese regelmäßige, finanzielle Hilfe erlaubt ihnen, das zu bezahlen, was sie am dringendsten benötigen wie Essen, Miete, Transport und Medikamente. Eine zusätzliche, vierteljährliche Zahlung erhalten besonders Schutzbedürftige und Familien abhängig von der Kinderzahl. Dieser finanzielle Support gibt Familien die Würde der eigenen Wahlfreiheit zurück und verhindert aus der Not geborene Entscheidungen wie etwa Kinder zur Arbeit anstatt zur Schule zu schicken oder der Aufbau von Schulden. Durch ESSN erlangen Familien die Kontrolle über ihr Leben zurück und letztlich die Möglichkeit, sie selbst zu sein.

Die digitale Kampagne #powertobe ist in fünf Ländern zu sehen - in Österreich, Frankreich, Rumänien, Spanien und der Türkei. Sie soll Aufmerksamkeit für all die Herausforderungen schaffen, vor denen Menschen stehen, die vor Krieg und Konflikten flüchten müssen - und zwar indem sie diese als Individuen mit eigenen Leidenschaften und Talenten portraitiert.

In der Kampagne erzählen Davud, Amal, Bilal und Hamad von ihrer jeweiligen Passion, ihren Träumen und Hindernissen auf dem Weg in eine neue Normalität in der Türkei. "Wir haben nichts aus Syrien mitgebracht, nichts als unsere Seelen. Das Kochen hilft mir, die Welt da draußen zu vergessen. Das Geld, das ich über die Debitkarte bekomme, hilft mir dabei, dass es meinen Kindern an nichts fehlt." sagt Amal.

Die vier Geflüchteten treffen innerhalb der Kampagne digital auf Influencer und sprechen mit ihnen in Videocalls und mittels Video Botschaften und Selfie Clips auf Augenhöhe über ihre gemeinsamen Leidenschaften. Die Kampagne läuft vom 8.12.2020 bis zum 4.1.2020.

Für Interviewanfragen zur Kampagne wenden Sie sich bitte an:

In Berlin: Alice von Schroeder

alice @ lizzn.de

+49 176 391 26 486

IFRC in Genf: Nathalie Perroud

nathalie.perroud @ ifrc.org

+41 79 538 14 71



Für Interviewanfragen zu ESSN in der Türkei:



IFRC: Corrie Butler

corrie.butler @ ifrc.org

+90 539 8575198

ECHO: Lisa Hastert

Lisa.Hastert @ echofield.eu

+90 5334125663



Weitere Information



Mehr Informationen zur neuen digitalen Kampagne von ESSN findet sich unter: https://powertobe.ifrc.org/at.

Bilder und Videos der Kampagne finden sich unter folgendem Link zum Download: https://cutt.ly/IhzurhY.

In Österreich präsentiert die Kampagne Davud und den digitalen Austausch zwischen ihm und Alex Schauer.

Unter #powertobe wird die Kampagne auf allen Social Media Kanälen geteilt.



Influencer



Österreich



Alex Schauer, Parkour-Athlet



Frankreich



Ryan Milstein, Koch



Rumänien



Feli, Musikerin



Spanien



Antonio Orozco, Musiker



Phosky, Parkour-Athlet



Türkei



Idil Yazar, Koch



Hamit Alt?ntop, Fußballspieler





Die Menschen, die von ESSN unterstützt werden





Davud, Parkour-Athlet



Davud liebt die unterschiedlichsten Sportarten, ganz besonders: Parkour. Dafür übt er auch mal Handstand und Salti auf zusammengeschobenen Matratzen im Wohnzimmer seiner Familie. Am liebsten trainiert er allerdings im Freien. Auf einem Spielplatz zeigt Davud in dem Kampagnenvideo seinen Lieblingsmove, den "Bargainer". Seit der Flucht aus Syrien lebt Davud mit seinen Eltern und Brüdern in Istanbul. Die Unterstützung von ESSN nutzt er unter anderem, für Busfahrten und das tägliche Frühstück auf dem Schulweg. In den Videos mit Alex aus Österreich und Phosky aus Spanien tauscht er sich über die besten Parkour-Spots aus.



Amal, Köchin



Amal hat einen eigenen Youtube Kanal und veröffentlicht regelmäßig Kochvideos mit leckeren Rezepten. Für die digitale Kampagne #powertobe bereitet sie Humus zu - ohne Knoblauch und mit viel Tahini, so mag sie ihn am liebsten. Darüber spricht sie auch mit Idil aus der Türkei und Ryan aus Frankreich. Die Mutter von drei Kindern nutzt die monatliche ESSN Zuwendung vor allem für den Kauf von Lebensmitteln. Kochen ermöglicht ihr den Rückzug in eine eigene Welt und eröffnet ihr nach dem Abbruch ihres Studiums in Syrien neue Möglichkeiten und Träume: Amal möchte gerne einmal ein eigenes Restaurant eröffnen.



Bilal, Fußballspieler



Ronaldo ist Bilals großes Idol. Warum der berühmte Fußballer von Real Madrid zu Juventus gewechselt ist, das will er bis heute nicht verstehen. Bilals Traum ist es, selbst für Real zu spielen, oder aber für den türkischen Fußballclub Besiktas. Als er aus Syrien in der Türkei kam, war er gerade einmal neun Jahre alt. Seine Familie nutzt die Zuwendungen von ESSN hauptsächlich für die Miete. Bilal lebt in Istanbul und trainiert jeden Tag auf den kleinen Fußballplätzen seiner Umgebung. Sein Bruder Mahmoud ist immer dabei. Innerhalb der Kampagne tauschte er Video Clips mit Hamit aus der Türkei aus. Dabei ging es natürlich nur um eins: Fußball.



Hamad, Sänger



Hamad singt am liebsten Liebeslieder und das an ganz unterschiedlichsten Orten - zu Hause, im Freien, mit Freunden. Das Singen hilft ihm, mit seinen Problemen zurecht zu kommen. Hamad kam durch Flucht aus Syrien in die Türkei. Die ESSN Zuwendung hilft ihm jetzt die wichtigsten Dinge zu kaufen. Er tauscht online Video Clips mit Feli aus Rumänien und Antonio aus Spanien aus und übt dabei auch ein paar ihrer Songs ein, natürlich auf arabisch. Warum Musik für ihn so wichtig ist? Für Hamad

ist klar: Musik ist Nahrung für die Seele.



Influencer





Österreich / Alex Schauer / Parkour-Athlet



Alex ist ein professioneller Freerunner und Parkour-Athlet aus Österreich, Wien. Er arbeitet als Schauspieler, Content Creator, Regisseur und Stuntman. Alex' Leben dreht sich darum, neue Wege zu erkunden und Möglichkeit zu entdecken, die noch keiner vor ihm wahrgenommen hat. Durch seine vielen Reisen weiß Alex genau, wie es sich in fremder Umgebung anfühlt. Seine Aufgeschlossenheit und die Bereitschaft Grenzen zu überschreiten, machen ihn zu einem großartigen Botschafter für

ESSN.

https://www.instagram.com/alexxschauer





Spanien / Antonio Orozco, Musiker



Antonio Orozco, geboren 1972 in Barcelona, ist Sohn eines aus Sevilla stammenden Arbeiterpaares und heute ein bekannter Singer-Songwriter. Im Alter von 15 Jahren kaufte er sich seine erste Gitarre und begann selbst Lieder zu komponieren. Im Laufe seiner Karriere gewann er viele Preise, wie etwa den Premio Ondas und tourte durch in die USA und Lateinamerika.

https://www.instagram.com/antoniorozco10





Spanien / Phosky, Parkour-Athlet



Phosky ist ein spanischer Parkour-Athlet und Mitglied der bekannten Gruppe GUP, das Galizian Urban Project, das weltweite Relevanz erlangt hat. Die Bewegungen von Phosky zeichnen sich durch seinen Flow, seine Vielfalt und einen einzigartigen Stil aus. Neben internationalen Projekten gibt er zudem Workshops wie an der ParkourONE Academy Berlin, zu den vielfältigen Ansätzen, Philosophien und Stilrichtungen der unterschiedlichen Parkour-Communities.



Türkei / Hamit Alt?ntop, Fußballer



Hamit Alt?ntop wurde 1982 in Gelsenkirchen, in Deutschland, geboren. Er hat als professioneller Fußballspieler eine bemerkenswerte, internationale Karriere hinter sich, ebenso wie sein Zwillingsbruder Halil, ebenfalls professioneller Fußballer und Mitglieder der türkischen Nationalmannschaft. Seit dem 1. Juni 2019 ist Hamit Vorstandsmitglied des türkischen Fußballverbands. Er engagiert sich ehrenamtlich für die DKMS,

Deutsche Knochenmarkspenderdatei. 2010 war er auf Werbeplakaten rund um die Stammzellenforschung zu sehen.

https://www.instagram.com/hamitaltintopofficial





Türkei/ Idil Yazar, Köchin



Idial wurde 1985 geboren und wuchs in den USA auf. Sie vereinte ihre Geschäftserfahrung und kulinarische Ausbildung mit ihrer Liebe zum Online-Kochen und startete einen Koch-Kanal auf Youtube - heute mit 700.000 Followern und 600 veröffentlichten Rezepten einer der größten Koch-Kanäle weltweit.

https://www.instagram.com/idilyazar





Rumänien / Feli Donose, Musikerin



Felicia Donose, besser bekannt als Feli, ist eine rumänische Sängerin und Songwriterin, die durch ihre Teilnahme an der rumänischen Variante der TV-Show "The Voice" bekannt wurde. Im Gegensatz zu anderen Popstars schreckt Feli nicht davor zurück, auch ihre private Seite auf ihren Social Media Kanälen zu zeigen, was sie für viele Fans besonders nahbar und sympathisch macht.

https://www.instagram.com/felidonoseofficial





Frankreich / Ryan Milstein, Koch



Ryan ist einer der drei Gründer des Koch-Kollektivs La Main Noire. Zusammengefunden haben die drei Gründer einst in der Hauptstadt des modernen Brunch und der Coffee Stores, Melbourne in Australien. Nachdem sie auf der Suche nach neuen Erfahrungen und Inspirationen viele Kontinenten entdeckt hatten, kehrten sie nach Paris zurück und gründeten La Main Noire, ein Kollektiv, spezialisiert auf Coffee Store- und Brunch-Kultur. Ihr Anliegen: neue Ideen und gesunde Produkte zu präsentieren, so köstlich wie innovativ, um so die Pariser Café-Szene für sich zu gewinnen.

https://www.instagram.com/la.main.noire



Video - https://mma.prnewswire.com/media/1362228/IFRC_ECHO_ESSN_Video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1361054/IFRC_ECHO_ESSN_German_Logo.jpg