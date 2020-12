„Eco“ am 10. Dezember: Die große Hoffnung – Wird die Impfung die Corona-Krise beenden?

Außerdem um 22.30 Uhr in ORF 2: Was kostet bzw. bringt es, ein Luftkurort zu sein? Und: Mangelware Supermarkt – Ein Dorf kämpft um seinen Laden

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 10. Dezember 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Die große Hoffnung: Wird die Impfung die Corona-Krise beenden?

Die Impfung ist die einzige Hoffnung auf ein rasches Ende der Pandemie. Von der Pharmaindustrie wurden Corona-Impfungen in Rekordzeit entwickelt. China, Russland und Großbritannien haben bereits mit Impfungen begonnen. Nun will die EU auch rasch einen Impfstoff zulassen. An den Börsen hat das für Euphorie gesorgt, auch österreichische Firmen mischen bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen mit. Viele Fragen sind aber noch unbeantwortet:

Wie werden die Impfdosen verteilt und wird das für die Pharmaindustrie wirklich das große Geschäft, mit dem viele jetzt rechnen? Bericht: Astrid Petermann, Hans Hrabal, Alexandra Siebenhofer.

Teure Luft: Was kostet bzw. bringt es, ein Luftkurort zu sein?

32 Luftkurorte gibt es in Österreich. Um diesen Titel tragen zu dürfen, müssen die Orte strenge Auflagen erfüllen: Nicht nur die Luftqualität muss stimmen, es braucht auch ein Angebot für Menschen mit Atemerkrankungen. Lediglich alle zehn Jahre wird kontrolliert. Ein langer Zeitraum, der mitunter dazu führt, dass Orte die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. Die betroffenen Gemeinden wollen diese Probleme beseitigen und neue Konzepte für Kur- und Reha-Programme vorlegen. In Hinblick auf die Corona-Pandemie steigt der Bedarf an solchen Erholungsstätten. Bericht: Christoph Bendas.

Mangelware Supermarkt: Ein Dorf kämpft um seinen Laden

Viele Dörfer in Österreich haben ein Problem: Seit Jahren ist kein Nahversorger mehr vor Ort, der nächste Supermarkt ist meist einige Kilometer entfernt. Wer ein Auto hat, muss sich darüber keine Sorgen machen. Ältere und weniger mobile Menschen stellt die Entfernung aber vor große Herausforderungen. Ein Ausweg sind automatisierte Selbstbedienungsläden mit Produkten aus der Region, wie es etwa die niederösterreichische Marktgemeinde Neidling versucht. Es könnte ein zukunftsweisendes Projekt mit krisensicherer Nahversorgung und kurzen Transportwegen sein, doch juristische Hindernisse machen es dem Dorfladen schwer. Bericht: Hans Wu, Barbara Ebinger.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at