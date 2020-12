Steiermark: Agrar-Innovationspreis "Vifzack 2021" für pinke Einkaufsautomaten

"Hofschneider Dirndln" bieten darin 60 bäuerliche Produkte an

Graz (OTS) - Die Landwirtschaftskammer (LK) Steiermark hat den Innovationspreis "Vifzack 2021" vergeben. Siegerinnen sind die "Hofschneider Dirndln" Christina (24) und Stefanie Niederl (25) aus Gnas, die in ihren auffälligen und unübersehbaren pinken Automaten etwa 60 bäuerliche Produkte von 25 Direktvermarktern rund um die Uhr anbieten. Dazu kommen verschiedene Suppen und Sugos regionaler Gastrobetriebe zum Aufwärmen. Auch Platz zwei und drei gehen an besonders innovative Landwirte: Andreas Ortner aus Badendorf bei St. Georgen/Stiefing hat ein Lenksystem programmiert, das besonders präzisen und umweltgerechten Ackerbau ermöglicht, und Martin Kappel aus dem weststeirischen Wuschan verpackt seinen bäuerlichen Alltag in einem Blog.



"Die Innovation der 'Hofschneider Dirndln' trifft den Zeitgeist: Die Konsumenten wollen rund um die Uhr bäuerliche Produkte einkaufen. Und das ist den 'Vifzack-Siegerinnen 2021' perfekt gelungen", gratulieren LK Steiermark-Präsident Franz Titschenbacher und Vizepräsidentin Maria Pein. "Die Steiermark ist das Innovationsland Nummer eins. Das zeigt sich auch an der großen Innovationskraft unserer bäuerlichen Familien, die das Fundament ist, auf dem die Zukunft gebaut wird. Die unzähligen Projekte, die beim Innovationspreis 'Vifzack' eingereicht wurden, unterstreichen die Vorreiterrolle der steirischen Bäuerinnen und Bauern", betont Landesrat Johann Seitinger.



Innovation mit Tradition verbinden



"Die pinken Rund-um-die-Uhr-Einkaufautomaten stehen für Innovation, der Name 'Hofschneider Dirndln' für Tradition. "Mittlerweile haben wir drei fröhlich-bunte Automaten in Gnas, Wildon und in der Liebenauer Hauptstraße 314 gegenüber von Magna aufgestellt. Nächste Woche werden wir den vierten Standort in Prosdorf eröffnen", freuen sich Christina und Stefanie Niederl, die weitere Standorte suchen und ein Netz an "Hofschneider Dirndln"-Automaten aufziehen wollen. Mit dem Absatz sind sie sehr zufrieden: "Die bäuerlichen Produkte in den Automaten sind sehr gut nachgefragt. Wir bekommen viele Facebook-Rückmeldungen, bei denen sich unsere Kunden über das Angebot, Tag und Nacht bäuerliche Produkte einkaufen zu können, sehr freuen und damit sehr zufrieden sind." Christina Niederl, die als Absolventin der Tourismusschule in Bad Gleichenberg und der FH Joanneum in Graz (Internationales Management) auch Erfahrungen in Australien, Chile und Kanada gesammelt hat, betont: "Es ist unser Herzensanliegen, die Menschen rund um die Uhr mit regionalen bäuerlichen Produkten zu versorgen."



Die "Hofschneider Dirndln"



Die Niederl-Schwestern sind Bauerntöchter, deren Eltern in Gnas einen Masthühner- und Ackerbaubetrieb bewirtschaften. Kürbiskernöl, Mehlspeisen und Kürbispesto, die sich in ihren Automaten befinden, stellen sie selbst her. Bestückt sind die bunten Automaten beispielsweise auch mit Fleischspezialitäten, Eiern, Gemüse, Nudeln, Säften, Aufstrichen etc. von bäuerlichen Betrieben aus der Region. Das Geschwister-Duo hat die Aufgaben klar getrennt: Christina ist für das Management, das Marketing, für die Buchhaltung und das Finden neuer Standorte zuständig. Stefanie sorgt dafür, dass die Automaten befüllt werden und holt die Produkte von den regionalen Bauern ab.



Platz zwei: Andreas Ortner mit seinem Eigenbau-High-Tech-Lenksystem



Andreas Ortner ist nicht nur Landwirt, sondern auch begeisterter Programmierer. Auf seiner Webplattform autosteer.cc gibt er Tipps, wie sich solch teure Systeme im Eigenbau basteln lassen. Dazu braucht es einen exakt eingemessenen Punkt am Hof, auf dem eine sogenannte RTK-Basisstation aufgestellt wird. Das Funksignal der Basisstation erhöht die Genauigkeit des GPS-Traktors auf zwei Zentimeter.



Platz drei: Martin Kappel verpackt seinen Alltag in Blog-Geschichten



Martin Kappel erzählt seine Hofgeschichten in Blogs auf seiner Webseite www.hofgeschichten.at sowie auf Facebook und Instagram über 1.600 Fans. Sein Blog handelt von der "Winterruhe am Land", es wird etwa darüber berichtet "Wenn die Henne brütet" oder vom "Hoch auf die Weide" erzählt. Fotos seiner Frau Sophie, die auch die Idee für die Blogs hatte, ergänzen das Erzählwerk.



35.468 Online- und Offline-Stimmen



Bereits zum vierten Mal vergaben die LK Steiermark und die Landwirtschaftlichen Mitteilungen den steirischen Agrar-Innovationspreis "Vifzack". 18 Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich dem vierwöchigen Online-Voting auf stmk.lko.at. Dabei wurden 26.548 Stimmen online abgegeben und zusätzlich 8.920 Stimmen auf Unterschriftenlisten gesammelt. Diese Offline-Stimmen gaben am Ende auch den Ausschlag für den klaren Sieg der "Hofschneider Dirndln" mit 14.920 Stimmen (6.000 online, 8.920 offline). Platz zwei ging an Andreas Ortner mit 6.444 Stimmen und Platz drei an Martin Kappel mit 4.699 Stimmen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landwirtschaftskammer (LK) Steiermark

Mag. Rosemarie Wilhelm

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsreferat

Hamerlinggasse 3, 8010 Graz

Tel.-Nr.: 0316/8050-1280, Mobil: 0664/1836360

E-Mail: rosemarie.wilhelm @ lk-stmk.at

http://www.stmk.lko.at