Ö1 vergibt Jazzstipendium

Wien (OTS) - Ö1 vergibt zum vierten Mal das Ö1-Jazzstipendium in Form eines Studienplatzes für ein zweijähriges Studium im Fach „Master of Arts in Music“ an der Wiener Jam Music Lab Private University for Jazz and Popular Music. Die Bewerbungsfrist endet am 31. März 2021, die Ausschreibungsdetails sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/jazzstipendium.

Das im Rahmen der „Ö1 Talentebörse“ vergebene Ö1-Jazzstipendium fördert eine/n herausragende/n Nachwuchskünstler/in im aktuellen Jazz und bietet ein Vollstipendium an der Jam Music Lab Private University für das Studium „Master of Arts“ in Music (Jazz) über vier Semester (120 ECTS Punkte). Bewerben können sich Musiker/innen im Alter von bis zu 28 Jahren, die entweder die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder deren Lebensmittelpunkt Österreich ist. Als erstem Gewinner wurde am 30. April 2018 – dem Ö1-Jazztag - dem Kärntner Saxofonisten Robert Unterköfler die Stipendien-Urkunde überreicht. Er hat seither u. a. durch die Veröffentlichung der Quintett-CD „Rote Welt“ wie auch als Mitglied in Christian Muthspiels Orjazztra Vienna von sich reden gemacht. 2019 reüssierte der oberösterreichische Schlagzeuger Lukas Aichinger, der mit dem Sextett AHL6 inzwischen ebenfalls seine Debüt-CD („Thinker Try To Dance“) veröffentlicht hat. Und im Vorjahr war es die aus Ilmenau im deutschen Thüringen stammende und seit 2014 in Wien lebende Violinistin Constanze Friedel, die die mit Gitarrist Wolfgang Muthspiel, US-Produzent Jeff Levenson und Ö1-Jazzredaktionsleiter Andreas Felber besetzte Jury überzeugte. Die Bewerbungsfrist für das Ö1-Jazzstipendium endet am 31. März 2021, der/die Gewinner/in wird wiederum am Ö1-Jazztag, am 30. April 2021, bekannt gegeben. Alle Informationen zur Ausschreibung sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/jazzstipendium.

