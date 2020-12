Geschenke, die helfen: sinnvoll und nachhaltig bei SOS-Kinderdorf shoppen

Weihnachtseinkäufe einfach online erledigen und doppelt Freude schenken: den Lieben und Kindern in Not.

Wien (OTS) - Alle Jahre wieder begleitet uns eine Frage durch den Advent: Was soll ich nur schenken? Im Jahr der Pandemie möchte man den Liebsten eine besondere Freude machen. Mit SOS-Kinderdorf fällt das leicht. Denn in den Online-Shops gibt es viele wertschätzende Geschenkideen, die gleichzeitig Kindern in Not helfen.

Modische Geschenke mit sozialem Hintergrund

Wer bei Babäm! bestellt, verbindet Weihnachtsfreude mit Nachhaltigkeit, denn Kleidung bekommt im Online-Shop für Second-Hand-Mode ein zweites Leben. Im gut sortierten Store finden sich tolle Markenklamotten und geprüfte Kleidungsstücke. Und das in großer Auswahl. Fesche und nachhaltige Weihnachtsgeschenke von Babäm! erfreuen Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde und bringen auch Kinderaugen zum Strahlen. 100 % des Gewinns gehen an SOS-Kinderdorf. Einfach und gemütlich von daheim aus die perfekten Teile finden: www.babaem.at



Zuversicht und Hoffnung schenken

Mit einem SOS-Kinderdorf-Hilfspaket unterm Christbaum schenkt man gleich mehrfach: Verbundenheit und Wertschätzung für die Lieben sowie Zukunftschancen und Glücksmomente für Kinder und Familien, die es bisher nicht so leicht hatten. Zwei Hennen und ein Hahn sichern beispielsweise das regelmäßige Einkommen für eine Familie. Mit einem symbolischen Büchergutschein unterstützen Sie den Schulbesuch von Kindern. Oder Sie erfüllen einem Kind in Österreich einen Weihnachtswunsch, indem Sie für ein paar Ski, eine Gitarre oder einen coolen Pullover spenden. Für jedes gekaufte Hilfspaket bekommen Sie eine personalisierte Geschenksurkunde, die Sie am 24. Dezember unter den Christbaum legen können. Ganz ohne Stress und sinnvoll schenken: www.sos-kinderdorf.at/weihnachtsgeschenke

