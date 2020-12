DONAU Privatschutz-Rechtsschutz: Sicherheit in Rechtsfragen

Der DONAU Privatschutz-Rechtsschutz beinhaltet alles, was in Rechtsfragen wichtig ist, und lässt sich durch attraktive Pakete individuell anpassen.

Wien (OTS) - Der DONAU Privatschutz-Rechtsschutz passt sich an jede Lebenssituation an. Durch eine verbesserte Grunddeckung wurde die DONAU-Rechtsschutzversicherung deutlich aufgewertet. Sie umfasst nun unter anderem die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, die Verteidigung in Strafverfahren sowie Schutz bei Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber und Streitigkeiten aus dem Lenken von fremden Fahrzeugen.



„Durch Rechtsfragen können rasch hohe Kosten entstehen. Mit dem Privatschutz der DONAU ist es möglich, sich davor zu schützen und sein Recht ohne Kostenrisiko in die Hand zu nehmen“, erklärt Reinhard Gojer, Vorstand der DONAU. „Wir haben für den DONAU-Privatschutz ein neues Konzept entwickelt und ihn an die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden angepasst. Dabei haben wir bereits die Grunddeckung ausgebaut. Mit zusätzlichen Paketen kann die bedarfsgerechte Anpassung an die persönlichen Bedürfnisse erfolgen und die Versicherung je nach individueller Situation aufgewertet werden. Unsere neuen Deckungshighlights sind neben dem Assistance-Paket DONAU-SOS der Pflege-Rechtsschutz und eine echte Europadeckung aller wichtigen Bausteine.“



Starkes Basispaket

Schon das Basispaket überzeugt mit vielen Leistungen und umfasst eine Reihe von Bedürfnissen. Enthalten sind u. a. ein Schadensersatz-Rechtsschutz und Straf-Rechtsschutz für den Privat- und Berufsbereich, der auch in der heutigen Zeit wichtige Punkte wie Diversionsmaßnahmen und Ermittlungsverfahren bis zu 60.000.- Euro abdeckt. Ebenso enthalten sind ein Arbeitsgerichts- und Sozialversicherungs-Rechtsschutz. Das neue Assistance-Paket DONAU-SOS hilft weltweit im Ausland.

Kinder länger mitversichert



Der Kreis der mitversicherten Personen wurde erweitert und klar definiert – nun sind zu Hause wohnende Kinder in Ausbildung bis zum vollendeten 27. Lebensjahr auch dann versichert, wenn sie ein regelmäßiges Einkommen beziehen. Ein eventueller Wohnsitz der studierenden Personen am Studienort zählt bei der DONAU nicht als eigener Haushalt.



Beispiel: Eine Studentin, 26, studiert Chemie in Wien, wohnt in einem Studentenheim und arbeitet neben dem Studium zehn Wochenstunden. Mit dem Auto der Eltern ist sie in einen Unfall mit Personenschaden verwickelt. Der DONAU Privatschutz-Rechtsschutz übernimmt die Kosten für das Strafverfahren.

Für alle Lebenslagen gerüstet



Mit individuellen Paketen kann man den Versicherungsschutz bedarfsgerecht gestalten. Neu bei den individuellen Paketen sind etwa der erweiterte Beratungsrechtsschutz und der Pflege-Rechtsschutz. Der DONAU Privatschutz-Rechtsschutz kann grundsätzlich mit Paketen erweitert werden, die den Kfz-Bereich, Haus & Wohnen, Familien (inkl. Familienrecht, Erbrecht, Pflege, Mediation), Vertrag & Beratung sowie Finanz & Daten umfassen.



Beispiel: Mit dem Familienpaket ist auch der Pflegebereich gedeckt. Dem 89-jährigen Vater des Versicherungsnehmers wurde Pflegestufe 3 zugesprochen. Seit dem letzten Schlaganfall ist er bettlägerig und auf eine 24-Stunden-Betreuung in seinen eigenen vier Wänden angewiesen. Die Erhöhung des Pflegegeldes wurde verweigert. Der DONAU Privatschutz-Rechtsschutz übernimmt die Kosten für die Geltendmachung im gerichtlichen Verfahren gegen die Sozialversicherung.

