HoHo Wien: Meine Hausverwaltung und Medienunternehmen OOOM beziehen das sechste, der Guiding Innovators Hub Vienna das achte Geschoß

Die Eröffnung des Dormero HoHo Hotel verschiebt sich in das Frühjahr 2021

Wien (OTS) - Bereits seit Jänner 2020 beziehen sukzessive neue Mieterinnen und Mieter die Holz-Büros im HoHo Wien. Denn trotz der Covid19-bedingten Umstände verlief der Innenausbau weitgehend ohne Verzögerungen. Nur die Eröffnung des Dormero HoHo Hotel verschiebt sich aufgrund der negativen Tourismus-Prognosen ins Frühjahr 2021. Zu vergeben sind noch Shared Office-Flächen, die beiden Bereiche Beauty & Health sowie ein 3.400 m2 großes Office im HoHo Next. Die gesamten EG-Geschäftsflächen sind vermietet, werden jedoch erst 2021 bespielt.

Neben der Bäckerei Ströck, dem Holistic Health Club Gate9, Hörakustiker Neuroth, der Galerie Schaudium haben sich auch die ersten Firmen wie Kerbler Holding GmbH, cetus Baudevelopment GmbH, Kardex Austria GmbH und ViennaEstate Immobilien AG, OOOM Holding GmbH, Meine Hausverwaltung sowie der Guiding Innovators Hub im HoHo Wien eingelebt. Die Eröffnung der 119 Zimmer und 24 Serviced Apartments des Dormero HoHo Hotels inkl. Restaurant und Seminar-Bereich ist nun im Frühjahr 2021 geplant.

Erster Organic Growth Hub setzt auf europäische Werte und Hightech

Wie lässt sich das Innovationspotential österreichischer Unternehmen fördern und finanzieren? Und wie entwickeln Gründer eine tragfähige Unternehmenskultur? Antworten dazu liefert ab sofort der Guiding Innovators Hub, spezialisiert auf digitale Zukunftstechnologien, der das achte OG neben der Kerbler Holding bezogen hat.

Meine Hausverwaltung und OOOM Holding teilen sich das sechste Geschoß

Das knapp dreißigköpfige Team der Meine Hausverwaltung zählt seit Oktober zu den neuen Mietern im Holzhochhaus. Das Portfolio umfasst die persönliche Betreuung vom Zinshaus und Wohneigentum bis zu einzelnen Anleger- bzw. Vorsorgewohnungen – auch das HoHo Wien ist Kunde. Die OOOM Holding GmbH ist ein Medien- und Kommunikationsunternehmen mit eigener Agentur: Die OOOM AGENCY mit ihrer neuen digitalen Plattform MEET YOUR STAR eröffnet ihr europäisches Headquarter in der Seestadt Wien. Die Plattform bietet Live Video-Chats zwischen Stars und Fans an, die auf Video aufgezeichnet und über Social Media geteilt werden können. Erst seit Ende November online, sind bereits zahlreiche nationale und internationale Stars online zu finden. OOOM Holding bringt digitales Know-how und Hollywood-Flair ins HoHo Wien.

Shared Office-Flächen im 5. OG können ab sofort besichtigt und gemietet werden

Das HoHo Wien beherbergt im 5. Obergeschoß Shared-Office-Flächen ab 25 m2, teilweise mit Seeblick. Die Monatsmiete inkludiert Betriebs- und Facility Management-Kosten, Teppichboden, Lichtschiene, absperrbare Türen, die Toilettenreinigung, eine Teeküche mit Kaffeeautomat sowie einen online buchbaren Besprechungsraum. Ab der Hoteleröffnung kann auch der Konferenzsaal im 15. Stockwerk genutzt werden. In unmittelbarer Nähe (acht Meter entfernt!) befindet sich die U-Bahn. Parkmöglichkeiten sind in der Hochgarage Seehub gegenüber ausreichend vorhanden.

Freie Mietflächen im HoHo Next sowie HoHo Health und HoHo Beauty

Die rund 3.400 m2 große bezugsfertige Fläche im Solitärgebäude eignet sich aufgrund des eigenen Eingangs sowie der eigenen Liftgruppe besonders für EIN Unternehmen. Eine 100 m2 große Terrasse mit Seeblick rundet das Angebot ab. Geschoße 3 und 4 im Tower sind für HoHo Health und HoHo Beauty konzipiert. Diese zwei Ebenen mit einer Fläche von rund 1.800 m2 bieten Platz für die schönen und gesunden Dinge des Lebens.

FACTS VERMIETUNG BÜRO

Sichtbare Holzoberflächen

Lichtdurchflutetes Holzhochhaus

Intelligente Grundrisskonzeption

Freizeitebenen und Gastronomie

Moderne Arbeitswelt im Grünen neben dem See

Multimediale Vernetzung per Screen im EG

FACTS ZUR AUSSTATTUNG

Büros mit Nassgruppen

Öffenbare Fenster mit Sonnenschutz

Hohlraumboden (tlw. mit Belag)

Heizung und Kühlung

Be- und Entlüftung

Flächendeckende Sprinkleranlage

Weitere Details rund um das HoHo Wien entnehmen Sie der HoHo Wien-Website unter http://www.hoho-wien.at sowie der Facebook-Seite www.facebook.com/hohowien.



