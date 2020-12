AK Analyse: Große Unterschiede bei Eigenheim- und Haushaltsversicherungen! 1

Jahresprämien von 380 bis 970 Euro für ein Reihenhaus mit 80 Quadratmetern

Wien (OTS) - Die AK ortet große Unterschiede bei Prämien, Versicherungssummen und Leistungen bei Eigenheim- und Haushaltsversicherungen. Das zeigt eine AK Analyse von 16 Versicherern. AK Konsumentenschützerin Michaela Kollmann:

„Vergleichen macht sicher. Bei einem Reihenhaus mit 80 Quadratmetern können sich KonsumentInnen bei der Eigenheimversicherungsprämie langfristig einige tausend Euro sparen.“

Die kombinierte Eigenheim- und Haushaltsversicherung umfasst eine Gebäudeversicherung (deckt Schäden am Haus ab) und eine darin inkludierte Hausratsversicherung (für Schäden am Wohnungsinhalt). In der Hausratsversicherung ist auch eine Privathaftpflichtversicherung enthalten.

Die AK Analyse bei 16 Versicherungsunternehmen zeigt: Die angebotenen Versicherungspakete sind sehr unterschiedlich bei Leistungen, Prämien und Versicherungssummen. Es gibt Eigenheimversicherungstarife mit und ohne Selbstbehalt. Die Tarife mit Selbstbehalt sind günstiger als die Tarife ohne Selbstbehalt. Die Ersparnis beträgt zwischen knapp acht und 23 Prozent.

Was machen die Versicherungsprämien & Versicherungssummen für ein Reihenhaus, 80 Quadratmeter, ohne Selbstbehalt aus?

Jahresprämie 380,28 bis 969,53 Euro Versicherungssumme Gebäude 231.045,00 bis 486.069,00 Euro Versicherungssumme Hausrat 101.298,00 bis 193.088,00 Euro

Die AK hat berechnet: Umgelegt auf eine häufig angebotene zehnjährige Laufzeit sparen sich KonsumentInnen bis zu 5.892,50 Euro, wenn man die niedrigste und höchste Jahresprämie vergleicht. „Ein Vergleich lohnt sich“, sagt Kollmann. „Die Prämien und Leistungen sind je nach Versicherer sehr abweichend. Es gibt verschiedenste Angebote vom Basis- bis zum Exklusivschutz mit unterschiedlichsten Leistungen.“ Der wesentliche Punkt ist: KonsumentInnen sollen sich überlegen, was es im Eigenheim oder Haushalt abzusichern gilt – zum Beispiel, gibt es ein besonders Einbruchsdiebstahl-Risiko, ist das Gebäude einem Sturmschaden-Risiko ausgesetzt oder gibt es viele Glasflächen, so dass eine Glasbruch-Versicherung nötig ist? Was ist der Wert des Eigenheims und des Hausrates?

Zur Analyse: Scienta Versicherungsmakler haben im Auftrag der AK 16 Versicherungs-unternehmen unter die Lupe genommen und die Preise und Leistungen für eine kombinierte Eigenheim- und Hausratsversicherung verglichen.

(Forts.)

Die AK setzt sich für #Gerechtigkeit ein. Seit 100 Jahren. #fürimmer.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at