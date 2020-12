Nordischer Höhepunkt 2020: Weitenjagd bei der Skiflug-WM in Planica live im ORF

Vom 10. bis 13. Dezember in ORF 1; Michael Roscher: „Anders und doch gleich“

Wien (OTS) - Eigentlich ist es der Abschluss und Höhepunkt der Skisprung-Saison 2019/2020: Die 26. Skiflug-Weltmeisterschaft in Planica sollte bereits im März 2020 ausgetragen werden, fiel dann aber dem Covid-Lockdown zum Opfer. Und so findet die Weitenjagd auf der zweitgrößten Flugschanze der Welt vom 10. bis 13. Dezember statt. Mit Weiten jenseits der 250 Meter ist zu rechnen, den Schanzenrekord hält Ryoyu Kobayashi mit 252 Metern.

ORF 1 überträgt alle Bewerbe live, also die Qualifikation, den an zwei Tagen ausgetragenen Einzelbewerb und das abschließende Team-Fliegen. Das ORF-Team tritt in stärkster Besetzung an: Es kommentieren (von Wien aus) Michael Roscher und Andi Goldberger, vom Zielbereich meldet sich Karoline Rath-Zobernig mit den Interviews.

Michael Roscher über Fliegen in Zeiten von Corona: „Die WM in Planica wird definitiv ‚anders‘. Das malerische Tal bei Kranjska Gora ist beim Skifliegen erfüllt von begeisterten Menschenmassen, einem Fahnenmeer und dem Duft von Pljeskavica. Dazu kommen spektakuläre Flüge an die 250 Meter auf dem imposanten Hügel, auf dem die Flugschanze die letzte in einer Reihe von Schanzen von ganz klein bis ganz groß ist. Die wunderschönen Berge des Triglav Nationalparks geben diesem Bild einen würdigen Rahmen. Die Berge bleiben. Die spektakulären Flüge wohl auch. Die begeisterten Fans, das Fahnenmeer und der Duft werden fehlen. Sehr sogar.“

Und zum Sportlichen: „Mindestens ebenso spannend wie die Frage, wer Weltmeister wird, ist sicher auch heuer wieder die Jagd nach dem Weltrekord von Stefan Kraft. Ihn zu überbieten, sollte in Planica theoretisch möglich sein. Jedenfalls freue ich mich auf eine Skiflug-WM mit weiten Flügen, spannenden Durchgängen und sicher einem würdigen Weltmeister.“

Der Fahrplan in ORF 1:

Donnerstag, 10. Dezember:

15.50 Uhr: Qualifikation

Freitag, 11. Dezember:

15.55 Uhr: Das Springen

Samstag, 12. Dezember:

15.45 Uhr: Das Springen

Sonntag, 13. Dezember:

16.15 Uhr: Teambewerb

Wer online oder mobil live dabei sein will, dem stehen auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) und auf sport.ORF.at Live-Streams zur Verfügung. Weiters werden Highlights als Video-on-Demand bereitgestellt.

