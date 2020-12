MEET YOUR STAR: Die erste digitale Plattform der Welt für persönliche Live-Videogespräche mit Stars

EINLADUNG zur Medienpräsentation am 11.12. mit Lilian Klebow, Lizz Görgl, Günter Kerbler, Georg Kindel

Wien (OTS) - MEET YOUR STAR startet von Wien aus und wird im Frühjahr 2021 in den USA ausgerollt. Wir laden Sie zu einer Medienpräsentation mit Vorstellung der Plattform und der internationalen Pläne unter Berücksichtigung der geltenden COVID-19-Bestimmungen.

Termin: Freitag, 11. Dezember 2020

Zeit: 10 Uhr

Ort: HoHo Tower Wien

Janis-Joplin-Promenade 26/8. Stock

1220 Wien

(ab Jänner 2021 Sitz von MEET YOUR STAR)

Ihre Gesprächspartner sind:

Elisabeth Görgl

Doppel-Weltmeisterin in der Abfahrt und im Super G, „Dancing Stars“-Siegerin 2019 und Sängerin

Lilian Klebow

Schauspielerin („SOKO Donau“)



Günter Kerbler

Lead Investor MEET YOUR STAR, will mit MEET YOUR STAR und dem Guiding Innovators Hub im HoHo Wien in der Seestadt Aspern Wiens neuen Digital Tower schaffen



Georg Kindel

Gründer & CEO MEET YOUR STAR Inc.





MEET YOUR STAR ist die Offizielle Partner-Plattform von LICHT INS DUNKEL mit Stars wie Barbara Stöckl, Peter Resetarits, Alfons Haider oder Rainer Pariasek

Persönlichkeiten aller Genres – von Friedensnobelpreisträger Lech Walesa über Hollywoodstar Dolph Lundgren bis zu österreichischen Stars wie Cornelius Obonya, Lilian Klebow, Johannes Krisch, Cesár Sampson und Lizz Görgl – stehen auf MEET YOUR STAR für Live-Videogespräche und Videogrußbotschaften zur Verfügung

Günter Kerbler und Patrick Knapp-Schwarzenegger als Investoren und Partner

Online unter www.meet-your-star.com

Wir ersuchen Sie um Anmeldung per E-Mail an jp@meet-your-star.com bzw. telefonisch unter (01) 522 34 23-850, Jessica Prett, und um Verständnis, dass bei der Präsentation ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Ein MEET YOUR STAR-Fotograf ist vor Ort, von dem Sie kosten- und lizenzfrei Fotomaterial im Anschluss an die Präsentation zur Verbreitung erhalten.

Rückfragen & Kontakt:

Georg Kindel

gk @ meet-your-star.com

Tel. (01) 522 34 23-850