Konzerte aus Niederösterreich im Fernsehen und Radio

„Der Traum“ aus Petronell, Weihnachtskonzert aus Grafenegg

St. Pölten (OTS/NLK) - Michael Haydns selten gespielte Pantomime „Der Traum‟ wurde am 12. September beim „Haydn-Festkonzert“ des Klassikfestivals Haydnregion Niederösterreich zusammen mit Joseph Haydns Symphonie „Lamentatione‟ im barocken Ambiente von Schloss Petronell-Carnuntum auf die Bühne gebracht. Der Choreograph und Regisseur Radim Vizvary präsentierte diese Österreich-Premiere in einer halbszenischen Inszenierung mit dem Czech Ensemble Baroque unter Roman Valek, der Sopranistin Marketa Böhmova, dem Countertenor Thomas Lichtenecker, dem Bass Stefan Kocan sowie Florian Carove als Sprecher.

Der Abend wurde vom ORF Landesstudio Niederösterreich für das Radio aufgezeichnet und wird morgen, Dienstag, 8. Dezember, von 20.04 Uhr bis 21.19 Uhr im Rahmen von „Klassik am Abend Spezial‟ via Radio Niederösterreich ausgestrahlt. Nähere Informationen bei der Haydnregion Niederösterreich unter 02164/22 68 und www.haydnregion-noe.at.

Im Grafenegger Auditorium musste das diesjährige Weihnachtskonzert zwar für Publikum abgesagt werden, es wird aber am Sonntag, 13. Dezember, ab 8.20 Uhr in ORF III bzw. ab 20.04 Uhr in Radio Niederösterreich übertragen: Der Barockspezialist Ton Koopman wird dabei mit zwei Choralkantaten von Johann Sebastian Bach auf das Weihnachtsfest einstimmen, ergänzt um die dritte Orchestersuite mit dem berühmten „Air“; den Abschluss des Konzerts bildet Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“.

Gestaltet wird das Weihnachtskonzert von den Gesangssolisten Ruby Hughes, Maarten Engeltjes, Nils Giebelhausen und Andreas Wolf sowie dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich und dem Arnold Schoenberg Chor. Die Konzerteinführung steht schon jetzt in Form des Grafenegg-Podcasts „Noten & Schlüssel“ auf www.grafenegg.com/de/podcast zur Verfügung. Nähere Informationen unter 02735/55 00 und www.grafenegg.com.

