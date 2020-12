Deutsches Institut für Erwachsenenbildung verleiht Innovationspreis 2020: Onlinekurs von erwachsenenbildung.at ist Preisträger

Wien (OTS) - Große Freude im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und beim Verein CONEDU in Graz über eine renommierte Auszeichnung: Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) hat diese Woche den diesjährigen „Preis für Innovation in der Erwachsenenbildung“ an ein österreichisches Projekt verliehen. Mit dem offenen Onlinekurs für die digitale Praxis in der Erwachsenenbildung EBmooc plus konnte der Verein CONEDU höchst erfolgreich zeigen, wie Weiterbildung für Bildungsprofis gerade in Corona Zeiten möglich ist.

Der prämierte Online-Kurs vermittelt Erwachsenenbildner/innen in Lehre, Training und Bildungsmanagement Grundkenntnisse des digitalen Arbeitens. Vermittelt wird, wie digitale Medien in Unterricht und Training sinnvoll eingesetzt werden.

Das BMBWF beauftragte als Herausgeber des EB-Portals https://erwachsenenbildung.at im Vorjahr den Verein CONEDU mit der Entwicklung EBmooc plus. Im März stand das Angebot zeitgerecht bei Ausbruch der Pandemie zur Verfügung. In diesem Jahr konnten schon über 4700 ErwachsenenbildnerInnen den EBmooc plus nutzen, um sich das nötige Knowhow für die digitale Arbeit und den Onlinegang der Weiterbildung anzueignen.

„Ich gratuliere dem Verein CONEDU und allen Personen, die an der erhaltenen Auszeichnung beteiligt waren und nach wie vor sind, sehr herzlich. Das ist nicht nur ein besonderer Preis, sondern auch eine hohe Wertschätzung gegenüber der österreichischen Erwachsenenbildung und allen Beteiligten“, hebt Bildungsminister Faßmann vor allem jene Personen hervor, die hinter dieser Auszeichnung stehen. „Erwachsenenbildung ist ein wesentlicher Teil des Prozesses des lebensbegleitenden Lernens. Sie trägt daher nicht nur zu erfolgreichen Bildungs- und Erwerbskarrieren bei, sondern ist ein wichtiger Faktor für eine nachhaltige Sicherung unseres Wirtschaftsstandortes Österreich“, stellt der Bildungsminister fest. Eine wichtige Aufgabe der Erwachsenenbildung sei es, „Zugang zu lebensbegleitendem Lernen für alle Menschen zu ermöglichen“.

Um die Herausforderungen des digitalen Wandels zu bewältigen, braucht es umfassende digitale Kompetenzen in allen Teilen der Bevölkerung – und die entsprechenden Weiterbildungen. Der zentrale Hebel dafür sind Investitionen in das Weiterbildungspersonal. Alle, die Lernangebote für Erwachsene organisieren und durchführen, müssen mit digitalen Medien, Anwendungen, und Formaten souverän umgehen können und selber „digital fit“ werden. Die Corona-Pandemie hat dies deutlich gezeigt. Mit dem Innovationspreis würdigte das DIE daher heuer Fortbildungs-und Qualifizierungsprojekte, die in innovativer Weise Bildungspersonal befähigen, das Potenzial digitaler Medien für Unterricht und Training zu nutzen. Als eines von drei Projekten wurde der offene Onlinekurs EBmooc plus ausgezeichnet(wobei „EB“ für „Erwachsenenbildung“, „mooc“ für „massive open online course“ und das „Plus“ für die neueste und umfangreichste Version dieses Kurses steht).

Faßmann sagt: „Der Preis für Innovation der Erwachsenenbildung, den das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) an den Verein CONEDU in Graz verliehen hat, ist gleich zweimal zu würdigen. Zum einen inhaltlich – denn damit hat der Verein CONEDU höchst erfolgreich bewiesen, wie Weiterbildung für Bildungsprofis gerade in Corona Zeiten möglich ist. Und zum anderen auch strukturell – denn es zeigt die innovative und zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung in Österreich auf. Im Regierungsprogramm haben wir die Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung im Sinne des lebenslangen Lernens konkret verankert – ich freue mich auf die dahingehenden und kommenden Diskussionsprozesse.“

Über das prämierte Angebot

Der offene Onlinekurs EBmooc plus vermittelt Erwachsenenbildner/innen in Lehre, Training und Bildungsmanagement das Wichtigste zum digitalen Arbeiten in der Praxis. Für das Personal der Weiterbildung kam dieses Lernangebot im heurigen Frühjahr genau zum richtigen Zeitpunkt. Während der Corona-Pandemie war - und ist - der EBmooc plus ein wichtiger Baustein, um Präsenzseminare in Onlineformate zu überführen. Denn „Online gehen statt Absagen“ war nicht nur Titel eines spontanen Zusatzangebots, sondern auch ein Credo im EBmooc plus, das von allen beherzigt wurde, stellte Laudatorin Dr. Marie Batzel, Direktorin der VHS Neuss (D) fest.

Der Onlinekurs wurde unter der Leitung der Bildungswissenschafterin und Digitalisierungsexpertin Dr. Birgit Aschemann erstellt und konnte dank einer Kooperation mit der Technischen Universität Graz auf der Kursplattform imoox.at durchgeführt werden. Er umfasst neun Module und behandelt Themen wie Tools, Formate, Lernplattformen, offene Bildungsressourcen und kritische Medienkompetenz. Die Teilnahme ist kostenfrei und wird durch ein Zertifikat bescheinigt, der Kurs kann zeitlich flexibel absolviert werden. Nach einer intensiv begleiteten Durchführung im Frühling 2020 steht er weiterhin mit allen Elementen als Selbstlernkurs zur Verfügung und wird durch Online-Sprechstunden des EBmooc-Teams begleitet. Mit dem EBmoocfocus als Spezialkurs für Erwachsenenbildung im Onlineraum ist darüber hinaus für das Jahr 2021 bereits eine Weiterentwicklung mit dem Fokus auf digitale Methodik und Didaktik geplant.

Die Akteure des Angebots

Mit der Herausgabe und Finanzierung von https://erwachsenenbildung.at fördert das BMBWF den Wissenstransfer, den fachlichen Austausch und die Professionalisierung des Bildungssektors Erwachsenenbildung. Als redaktioneller Betreiber des Portals fungiert der langjährige Kooperationspartner Verein CONEDU.

Nur wenn sich ErwachsenenbildnerInnen immer aktuell für das digitale Arbeiten weiterbilden, können sie in ihren Kursen die gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe aller Erwachsenen in einem digitalisierten Umfeld unterstützen. Für den daraus resultierenden spezifischen Professionalisierungsbedarf des Weiterbildungspersonals stellt das BMBWF seit 2019 neben dem EBmooc plus auch die Seite https://erwachsenenbildung.at/digiprof/ mit zahlreichen Serviceangeboten zur Verfügung.

Über den Innovationspreis

Seit 1997 lobt das DIE den „Preis für Innovation in der Erwachsenenbildung“ aus, der alle zwei Jahre verliehen wird. Zu den zentralen Kriterien für die ausgezeichneten Projekte gehört es, dass sie innovativ und praxiserprobt sind und der Erwachsenenbildung neue Impulse geben. Der Innovationspreis wird von wbv Media gefördert und ab 2020 von der „Dr. Norbert F.B. Greger Stiftung zur innovativen und nachhaltigen Erwachsenenbildung“ unterstützt.

