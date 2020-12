Hauben-Anzahl verdoppelt

Der Restaurant-Guide Gault Millau hat seine Auszeichnungen verliehen.

Hintertux (OTS) - Einen großen Erfolg konnte dabei das ****S Hotel Alpenhof in Hintertux für sich verbuchen. In nur einem Jahr gelang der Sprung von einer auf gleich zwei Hauben.

Mit großer Spannung wurde die Verkündung des Ergebnisses erwartet. Seit gestern, 03. Dezember 2020, ist klar, der Alpenhof in Hintertux hat es geschafft. Im prestigeträchtigen Restaurantführer Gault Millau 2021 wird die Genießerstube des Hotel Alpenhof mehr als nur lobend erwähnt. Der Küchenchef Maximilian Stock konnte seine Hauben-Anzahl von einer auf zwei Hauben verdoppeln und auch seine Punktanzahl von 12 auf 14,5 innerhalb nur eines Jahres steigern. „Ein unglaubliches Ergebnis. Ich habe Luftsprünge gemacht und bin unfassbar stolz. Was für ein Erfolg für mich und mein Team“, kommentiert Maximilian Stock sein hervorragendes Ergebnis. Der junge, ambitionierte Küchenchef überzeugte die Testesser mit seinem Talent und seiner innovativen Art. Die Verbindung aus Bekanntem und Neuem macht den Reiz seiner kreativen Küche aus und das hat er nun auch schriftlich.

Einzigartigkeit durch Regionalität

Zum Zug für seine gaumenkitzelnden Kreationen kommen nur beste Produkte aus der Region. „Für eine kreative Küche mit einzigartigen Aromen, brauche ich keine weitgereisten Zutaten. Regionalität ist Qualität, die man schmecken kann“, weiß Maximilian Stock. Die Fleischprodukte, das Rind- und Kalbfleisch, stammen etwa vom eigenen Bauernhof in Obsteig. Eine Besonderheit im Hotelbusiness. Auch anderen Zutaten stammen aus der Umgebung – die Milchprodukte aus dem Zillertal und die Brot- und Gebäcksorten aus der Dorfbäckerei Stock in Lanersbach. Die Region mit dem Gaumen kennenlernen und erschmecken ist ein zentraler Punkt in der Küchenphilosophie des Hotel Alpenhof. Hinter diesem Konzept steht auch die Hoteliersfamilie um Gabi und Klaus Dengg: „Es ist schön zu sehen, dass eine Philosophie so aufgeht. Das bestätigt uns in unserem Tun und wird sind natürlich sehr stolz auf unseren Maximilian.“ Gaumenfreuden auf höchstem Niveau genießen – was viele Gäste längst wussten steht jetzt auch im neuen Gault Millau 2021.

