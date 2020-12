Fußball: Auslosung für die Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2022 live in ORF SPORT +

Am Montag, dem 7. Dezember, um 17.50 Uhr, Österreich in Topf 2

Wien (OTS) - Die Auslosung der European Qualifiers für die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 findet am 7. Dezember in Zürich statt. ORF SPORT + überträgt die Auslosung live ab 17.50 Uhr. Kommentator ist Erwin Hujecek, Moderator ist Rainer Pariasek.

Die Setzliste basiert auf der FIFA-Weltrangliste vom 26. November. Die zehn am besten platzierten Nationen befinden sich in Lostopf 1, die nächsten zehn in Topf 2 und so weiter, die letzten fünf Teams befinden sich in Topf 6. Österreich ist im Topf 2.

Topf 1: Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Dänemark, Deutschland, Niederlande

Topf 2: Schweiz, Wales, Polen, Schweden, Österreich, Ukraine, Serbien, Türkei, Slowakei, Rumänien

Topf 3: Russland, Ungarn, Republik Irland, Tschechische Republik, Norwegen, Nordirland, Island, Schottland, Griechenland, Finnland

Topf 4: Bosnien und Herzegowina, Slowenien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Belarus, Georgien, Luxemburg

Topf 5: Armenien, Zypern, Färöer Inseln, Aserbaidschan, Estland, Kosovo, Kasachstan, Litauen, Lettland, Andorra

Topf 6: Malta, Moldawien, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino

Die Mannschaften werden in zehn Gruppen zu je fünf oder sechs Teams aufgeteilt. Die vier Mannschaften, die die Finalrunde der UEFA Nations League 2021 erreicht haben (Belgien, Frankreich, Italien, Spanien) werden in kleinere Gruppen gelost.

Wer qualifiziert sich? Die zehn Gruppensieger qualifizieren sich für die Endrunde in Katar vom 21. November bis 18. Dezember 2022. Die zehn Gruppenzweiten nehmen an den Play-offs im März 2022 teil. Zu ihnen stoßen die zwei besten Gruppensieger der UEFA Nations League, die weder schon als Gruppensieger der European Qualifiers für die Endrunde qualifiziert sind noch als Gruppenzweite schon an den Play-offs teilnehmen. Die zwölf Teams werden in drei Play-off-Wege gelost; die Wege werden in einfachen Halbfinalspielen und Endspielen ausgetragen. Die drei Sieger der drei Wege qualifizieren sich für die WM.

Mehr Infos unter https://de.uefa.com/european-qualifiers/draws/

