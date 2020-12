TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 6. Dezember 2020 von Mario Zenhäusern "Viel Sand im Regierungsgetriebe"

Die Beteiligung an den Massentests ist ein Gradmesser dafür, inwieweit die Bevölkerung den Regierungskurs noch mitträgt.

Innsbruck (OTS) - Einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Unique Research“ zufolge verfügt die türkis-grüne Bundesregierung immer noch über eine stabile Mehrheit. Sowohl ÖVP als auch Grüne konnten in der Sonntagsfrage zulegen. Dieses Ergebnis wäre nicht überraschend, hätten Kurz, Kogler und Co. ihren zu Beginn der Corona-Krise eingeschlagenen Weg fortgesetzt. Damals, im März 2020, als das Land erstmals im Bann des heimtückischen Virus stand, hatte die Regierungsspitze vieles richtig gemacht. Das schlug sich in steigenden Werten in den Umfragen und in hohem Ansehen, auch im benachbarten Ausland, nieder.

Aber dieser Lauf ist vorbei. Statt sich im Sommer auf den zu erwartenden Anstieg der Infektionen im Herbst zu rüsten und vor allem die gefährdeten Personengruppen zu schützen, kassierten die beiden Koalitionspartner legistische Niederlagen für unausgegorene Verordnungen. Zu allem Überdruss lieferten sie sich auch noch ein unverständliches Kommunikations-Wettrennen. Beinahe täglich stattfindende, sich mitunter widersprechende Pressekonferenzen machten auch nach außen hin sichtbar, wie viel Sand plötzlich im Regierungsgetriebe steckte – und immer noch steckt. Das nagt am Image der Regierung.

Alles Szenarien, die Herrn und Frau Österreicher aus Zeiten der ehemaligen Großen Koalition sattsam bekannt sind, die beide Parteien partout verhindern wollten und die so notwendig sind wie ein Kropf. Jetzt geht es vor allem darum, die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Beteiligung an den Massentests wird ein Gradmesser dafür sein, inwieweit die Bevölkerung noch bereit ist, den diesbezüglichen Kurs der Bundesregierung mitzutragen.

