„profil“-Umfrage: Türkis-grüne Regierung mit stabiler Mehrheit

Sonntagsfrage: ÖVP:40(+2), SPÖ:20(-1), FPÖ:15(-1), Grüne:13(+1), NEOS:10 (-) – Mehrheit findet Corona-Maßnahmen richtig

Wien (OTS) - Laut einer vom Meinungsforschungsinstitut „Unique Research“ für „profil“ durchgeführten Umfrage kann die ÖVP in der Sonntagsfrage zulegen und hält aktuell bei 40% (November 38%). Die Koalitionspartner der Grünen können einen Prozentpunkt dazugewinnen und stehen bei 13%. Sowohl SPÖ (20%) als auch FPÖ (15%) verlieren jeweils einen Prozentpunkt. Die NEOS liegen wie im November bei 10%.

In der Kanzlerfrage verliert Sebastian Kurz einen Prozentpunkt, liegt aber mit 39% weit an erster Stelle. Dahinter kann sich Norbert Hofer auf 11% (+ 3%) verbessern, Pamela Rendi-Wagner kommt auf 10% (- 2%), Werner Kogler bleibt bei 6%, Beate Meinl-Reisinger gewinnt in der Direktwahl einen Prozentpunkt dazu und liegt bei 6%.

Für eine Mehrheit der Befragten trifft es „sehr“ (21%) beziehungsweise „eher“ (34%) zu, dass die Regierung über das Jahr gesehen die richtigen Maßnahmen in der Corona-Krise gesetzt hat.

33% halten es für richtig, dass die Skigebiete zu Weihnachten geöffnet werden, 32% lehnen eine Öffnung in der heurigen Saison hingegen gänzlich ab. 22% würde ein Aufsperren der Skigebiete zu den Semesterferien reichen.

(n=814, maximale Schwankungsbreite +/- 3,4 %).

Rückfragen & Kontakt:

"profil"-Redaktion, E-Mail: Redaktion-Profil-Online @ profil.at