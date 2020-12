Apothekerinnen und Apotheker unterstützen Länder bei Massentests

Gemeinsam im Einsatz gegen das Coronavirus

Wien (OTS) - Zahlreiche Apothekerinnen und Apotheker werden die kommenden COVID-19-Massentests in Österreich unterstützen. Einerseits haben einige Bundesländer die Apothekerinnen und Apotheker um Hilfe ersucht, andererseits haben sich auch Apothekerinnen und Apotheker von sich aus zu einem Einsatz bei diesem einzigartigen Testprogramm gemeldet. Die Hauptaufgabe wird das Abnehmen der Proben für die Tests sein.

„Die Apothekerinnen und Apotheker unterstützen den Kampf gegen das Coronavirus, sowohl Tag für Tag in der Apotheke als auch bei Massentests. Entscheidend sind die Information der Menschen über den eigenen Infektionsstatus und die konsequente Einhaltung der Schutzmaßnahmen – so können wir gemeinsam zur Eindämmung des Coronavirus beitragen“ , betont Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer, und schließt: „Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz in dieser schwierigen Zeit.“



Antigen-Schnelltests in Apotheken erfolgreich angelaufen

Mittlerweile sind die COVID-19-Antigen-Schnelltests durch ausgebildete Apothekerinnen und Apotheker erfolgreich angelaufen. Rund 150 spezialisierte Apotheken vom Bodensee bis zum Neusiedlersee bieten diese Leistung an, um symptomfreien Menschen zu einer Information über ihren Infektionsstatus zu verhelfen. Die Bevölkerung nimmt diese Leistung der Apotheken mit regem Interesse in Anspruch.



Eine täglich aktualisierte Liste von spezialisierten Apotheken, die COVID-19-Antigen-Schnelltests anbieten, ist auf der Website der Österreichischen Apothekerkammer unter www.apothekerkammer.at/sp/covid-19-antigentests-apothekenliste sowie im News-Bereich der Apo-App verfügbar. Dort sehen Sie auch mit einem Blick, welche Apotheke in Ihrer Nähe gerade geöffnet ist oder Bereitschaftsdienst hat und bekommen Informationen über tausende Medikamente.

