Straßen sind heute überwiegend trocken bis salznass

Abschnittsweise Bodennebel und Glättebildung möglich

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Samstag, sind die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich überwiegend trocken bis salznass, in einigen Bereichen kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen und Glättebildungen. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

Die Temperaturen bewegten sich heute am Morgen zwischen - 1 Grad in Aspang und +10 Grad im Raum Mank, Gaming und Waidhofen an der Ybbs. In den Regionen Eggenburg, Lilienfeld, Amstetten und Gföhl kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen. Im Raum Aspang und Retz ist mitunter mit Sichtbehinderungen durch Bodennebel mit Sichtweiten um die 50 Meter zu rechnen. Im Raum Gaming, Spitz, Gföhl und Pottenstein sind an exponierten Stellen Glättebildungen möglich.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

