„IM ZENTRUM“: Zwischen Lockdown und Lockerung – Was beschert uns Weihnachten?

Am 6. Dezember um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Regierung hat sich zu einem entschärften Lockdown entschlossen. Bei Schulen und im Handel gibt es Lockerungen, hingegen bleiben Gastronomie und Hotels zu. Grund sind die weiter hohen Infektionszahlen. Worauf stützt sich die Regierung, wenn sie die Corona-Regeln für einzelne Lebensbereiche unterschiedlich festlegt? Was bedeuten die Reisebeschränkungen für den Grenzverkehr? Wie kommen Länder und Gemeinden damit zurecht? Welche Rolle spielen die Massentests im Kampf gegen die Pandemie? Und was heißt das alles für die Weihnachtsfeiertage?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 6. Dezember 2020, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Margarete Schramböck

Wirtschaftsministerin, ÖVP

Manfred Haimbuchner

stv. Landeshauptmann OÖ, FPÖ

Christoph Wiederkehr

Vizebürgermeister Wien, NEOS

Johannes Rauch

Landesrat Vorarlberg, Die Grünen

Elisabeth Blanik

Bürgermeisterin Lienz, SPÖ

Peter Filzmaier

Politikwissenschafter

