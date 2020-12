SPÖ Wieden: Lea Halbwidl als Bezirksvorsteherin im Amt bestätigt

Für SPÖ-Bezirksvorsteherin Mag.a Lea Halbwidl ist im Bezirk „kein Problem zu klein und keine Herausforderung zu groß“

Wien (OTS/SPW) - Bei der konstituierenden Sitzung der Bezirksvertretung Wieden gestern Donnerstag, 3. Dezember 2020, wurde Bezirksvorsteherin Mag.a Lea Halbwidl mit 39 von 40 Stimmen wiedergewählt. „Für mich ist das ein klarer Auftrag,den bisherigen Weg des Dialogs im Interesse unseres Bezirks fortzusetzen", so Halbwidl. Die Angelobung übernahm Stadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky in Stellvertretung von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Die Sitzung selbst fand zur Einhaltung der notwendigen Sicherheitsabstände im Festsaal der Diplomatischen Akademie statt. Angelobt wurden alle 40 neugewählten Mitglieder der Bezirksvertretung.****

Die SPÖ verzeichnete bei der Wahl am 11. Oktober den stärksten Mandatsgewinn und stellt nun 15 MandatarInnen (+2). Die bisherige Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin Karin Eichler wurde ebenso wie der Vorsitzende der Bezirksvertretung Mag. Thomas Klvana mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. SPÖ-Klubvorsitzende bleibt Ursula Prager-Ramsa.

In ihrer Antrittsrede zog Halbwidl eine positive Bilanz der letzten Periode: „Die Wieden muss ein lebenswerter Ort für alle seine BewohnerInnen sein, unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht und Einkommen.“ Bezirkspolitik sei oft kleinteilig, doch was die Bezirkspolitik bewege, hänge auch maßgeblich von der politischen Herangehensweise ab: „Umso wichtiger ist es mir, auch gerade in der Corona-Pandemie konkrete Hilfestellung zu bieten. Von Einkaufshilfen über das Sammeln von Laptops bis hin zum Kopierservice für Distance Learning: Ich möchte weiter anpacken für den Vierten!“

Großes Thema werde aber auch die Gestaltung des öffentlichen Raums sein. „Wie ansprechend unsere Parks gestaltet sind, wie gut es uns gelingt, den Asphalt in unseren Straßen mit Grünoasen aufzubrechen, Sitzgelegenheiten als Erholungsstationen für FußgängerInnen zu schaffen und den Straßenraum sicher und gerecht zu gestalten, das ist in meinen Augen auch eine ganz wesentliche soziale Frage.“ Dabei will Halbwidl ganz stark auf partizipativen Planungsprozesse und BürgerInnenbeteiligung setzen. „Ich freue mich sehr darauf, meine Arbeit mit den WiednerInnen fortsetzen zu können!“, so Halbwidl abschließend. (Schluss)

