Neues Stadtquartier: Sozialbau AG und ARE präsentieren "AM PARK". Partnerschaft von privat und gemeinnützig schafft Wohnraum für alle

Einladung zur virtuellen Pressekonferenz am Mittwoch, 9.12.2020, 10:00 Uhr

Wien (OTS) - Generaldirektor der Sozialbau AG Josef Ostermayer und ARE CEO Hans-Peter Weiss stellen das neue Wohnquartier AM PARK vor. Das Projekt wird bis Ende 2021 unter der Federführung der Sozialbau AG in enger Zusammenarbeit mit der ARE Austrian Real Estate GmbH auf den Siemensäckern in Wien Floridsdorf errichtet. Die ersten Bewohner sind schon eingezogen.



Datum: Mittwoch, 9.12.2020

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Virtueller Pressroom



Gesprächspartner:

Dr. Josef Ostermayer, Generaldirektor der SOZIALBAU AG

DI Hans-Peter Weiss, CEO der ARE Austrian Real Estate



Wir laden Sie herzlich ein, die Pressekonferenz via Livestreaming durch die Austria Presse Agentur zu verfolgen. Ihre Fragen können Sie mittels Chat-Funktion einbringen.



Betreten Sie den virtuellen Pressroom kurz vor Beginn der Pressekonferenz über diesen Link: https://events.streaming.at/big-20201209



Bildmaterial wird im Anschluss an die Pressekonferenz zur Verfügung gestellt.

