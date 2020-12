Wiener Wasser: Neue Hauptleitung verbessert Versorgungssicherheit Wiens

Wien (OTS) - Im Währing wird derzeit an der „3. Hauptleitung Nord“ gebaut. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky besichtigte am Donnerstag einen Bauabschnitt dieses Wiener Wasser Großprojekts in der Ludwiggasse. Das Projekt verbindet künftig den Endpunkt der II. Hochquellenleitung im Wasserbehälter Lainz mit dem Döblinger Wasserbehälter. Die 3. Hauptleitung entsteht zusätzlich zu einer bereits vorhandenen Transportleitung.

Stadtrat Czernohorszky: „Der Bau der 3. Hauptleitung führt zu einer Verbesserung der lokalen und überregionalen Versorgungssicherheit Wiens. Wien wächst stark, daher sorgen wir vor und entwickeln unsere Wasserversorgung ständig weiter!“

Wiener Wasser Chef Paul Hellmeier streicht heraus: „Im 19. Bezirk befindet sich die strategisch wichtige Anbindung für die Versorgung der Bezirke Leopoldstadt, Brigittenau und Floridsdorf mit Hochquellwasser. Die 3. Hauptleitung ist somit nicht nur für den gesamten Westen der Stadt essenziell, sondern auch für weitere große Gebiete Wiens.“

Die Baustelle läuft

Das Projekt „3. Hauptleitung Nord“ untergliedert sich in fünf Bauabschnitte. Sie werden beginnend vom 14. Bezirk (Demuthgasse) bis zum 19. Bezirk (Daringergasse) in offener Bauweise umgesetzt. Bis Ende Mai 2021 wird noch an Abschnitt 4 gearbeitet – dieser beinhaltet das Kreuzungsplateau Ludwiggasse/Peter-Jordan-Straße und verläuft weiter durch die Glanzinggasse bis zur Einmündung in die Krottenbachstraße.

Der Stadtrat zeigt sich von den Fortschritten sehr beeindruckt: „Es war mir sehr wichtig, nicht nur einen Eindruck von den Bauarbeiten zu bekommen, sondern vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort kennenzulernen. Mit der Absicherung der Wiener Wasserversorgung tragen sie eine hohe Verantwortung und auch die gegenwärtige Situation in der Pandemie verlangt den Beteiligten vieles ab. Nichtsdestotrotz verläuft alles nach Plan.“

Daten zum Projekt:

Bauzeit: September 2020 bis September 2026

Rohrdimension: DN 700 (Durchmesser 70 cm)

Material: Sphäroguss

Gesamtlänge: 8.500 Meter

Ziel: Erhöhung der Versorgungssicherheit sowie Vorsorge für Stadterweiterungen im Osten und Norden Wiens

Details zu Bauabschnitt 4:

Baubeginn: September 2020

Dauer: 6 Monate

Verkehrsmaßnahmen: Sperre der Ludwiggasse

Kosten 12,5 Millionen Euro



Wiener Wasser ist krisenfest

Die Versorgung der Wienerinnen und Wiener mit frischem Hochquellwasser ist bestens auf Not- und Krisensituationen vorbereitet und daher auch während der aktuellen Corona-Pandemie gesichert. Alle von der Bundesregierung und der Stadt Wien vorgegebenen Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung werden umgesetzt. Sowohl die ausführenden Firmen als auch die begleitende Baukontrolle von Wiener Wasser unterliegen diesbezüglich genauen Vorgaben. Die längenorientierte Baustelle verringert zusätzlich das Ansteckungsrisiko.

Hochquellwasser für Wien

Wien wird flächendeckend mit Hochquellwasser versorgt – das trägt maßgeblich zur hohen Lebensqualität in der Bundeshauptstadt bei. Das kristallklare Wiener Trinkwasser fließt aus unberührten, naturbelassenen Gebieten in den Alpen durch zwei Hochquellenleitungen bis nach Wien. Die II. Hochquellenleitung liefert täglich bis zu 217 Millionen Liter Wasser. Die Strecke ist 180 Kilometer lang. Das Wasser überwindet dabei in 36 Stunden einen Höhenunterschied von 360 Metern.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Lindner

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

Telefon: +43 1 4000 81853

E-Mail: philipp.lindner @ wien.gv.at



Ing.in Astrid Rompolt, MA

Stadt Wien – Wiener Wasser

Telefon: +43 1 599 59 31071

Mobil: +43 676 8118 31071

E-Mail: astrid.rompolt @ wien.gv.at