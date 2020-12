Grüne Wien/Berner: Zoom-Podiumsdiskussion „TRASH WE CAN“ zu Kunst und Nachhaltigkeit am 9.12.

Wien (OTS) - Corona trifft Kunst- und Kulturarbeitende besonders hart. Mit den ersten Lockerungen des letzten Lockdowns können zumindest Museen und Ausstellungshallen wieder ihre Tore öffnen. Die Ausstellung WASTE ART im Künstlerhaus lädt ein, sich mit der Schönheit des Wiederverwendeten zu beschäftigen. Trash, Abfall, Second-Hand-Materialien und die Umdeutung alltäglicher Stoffe zu Kunstobjekten spielt spätestens seit Duchamps Flaschentrockner (1914) eine wesentliche Rolle in der Kunstproduktion. Zunächst als Provokation, als Einladung die Welt mit neuen Augen zu sehen und heute als Kommentar zum Kunstmarkt und darüber hinaus zu unserem Umgang mit der Welt.

Nachhaltigkeit, Ressourcenverbrauch, Müll und Überproduktion: Können KünstlerInnen mit ihrer Arbeit die Gesellschaft für diese Themen sensibilisieren? Werden künstlerische Produktionsprozesse durch den Fokus auf schon einmal Verwendetes verändert? Ist der „Zwang zur Kreativität“ auch ein „Zwang zu immer Neuen und Ressourcenverschwendung“? Ist ein nachhaltige Kunstproduktion, ein nachhaltiger Kunstmarkt überhaupt vorstellbar?

All diese Fragen stehen am 9.12. 2020 im Fokus der Podiumsdiskussion TRASH WE CAN. Ursula Berner, Kultursprecherin der Grünen Wien, lädt dazu in der Factory im Künstlerhaus um 19 Uhr ein.

Ina Loitzl (Künstlerin, Kuratorin der Ausstellung WASTE ART) und Maria Christine Holter (Moderation, Artists for Future) sprechen live aus der Ausstellung.

Es diskutieren per Zoom:

Werner Boote, Plastic Planet

Laurenz Faber, Fridays for Future

Lukas Hammer, Nationalratsabgeordneter der Grünen

Helene Pattermann, Zero Waste Austria

Irene Wölfl, Bildende Künstlerin



Coronabedingt können Sie die Diskussion nur per Zoom verfolgen: https://us02web.zoom.us/j/88368106012.

Zur Ausstellung gehts hier:https://www.k-haus.at/besuch/kalender/ausstellung/381/waste-art.html

Für all jene, die die Ausstellung vor Ort besuchen wollen, verlosen die Grünen als Weihnachtsspezial 10 Plätze für eine KuratorInnen-Führung am 19.12. (Natürlich unter Einhaltung der Corona-Richtlinien). Rückmeldung per Mail an bis 15. 12. an ursula.berner@gruene.at. Die ersten 10 gewinnen die Führung!





