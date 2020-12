Aviso virtuelles Pressegespräch:Covid-19-Impfung als Wendepunkt? Was die Impfung für wen bedeuten könnte

Die ersten Zulassungen von Covid-19-Impfstoffen stehen kurz bevor. Im Jänner sollen die ersten Impfungen stattfinden. Aber nur, wenn ein Großteil der Menschen geimpft ist, kann die Pandemie gestoppt werden, erklären die Wissenschafter. Sich impfen zu lassen ist also nicht nur eine individuelle Entscheidung, sondern auch eine soziale und eine ethische. Was das konkret bedeutet, erläutern ExpertInnen am 09. Dezember im Rahmen eines virtuellen Pressegesprächs.

In diesem erfahren Sie

Wie die Lage auf Intensivstationen und in der Betreuung älterer Menschen ist und was eine flächendeckende Impfung für sie bedeuten würde

Warum es beim Impfen generell und bei Covid-19 im Besonderen auch um soziale Verantwortung geht

Wie die geplante Impfstrategie des Bundes aussieht und wer wann geimpft werden kann

Datum: Mittwoch, 09. Dezember 2020, 10:00 Uhr

Livestream aus dem APA Pressezentrum unter folgendem Link.

Ihre Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge sind:

Dr. Clemens Martin Auer

Sonderbeauftragter für Gesundheit, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Dr.in Christiane Druml

Vorsitzende der Bioethikkommission des Bundeskanzleramts

Mag.a Renée Gallo-Daniel

Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)

Univ.-Prof. Prim. Dir. MR Dr. Monika Lechleitner

Direktorin Ö. Landeskrankenhaus Hochzirl – Natters, Standort Hochzirl

Univ.-Prof. Dr. Thomas Staudinger

Facharzt für Innere Medizin und Intensivmedizin, Ärztl. Leiter Intensivstation 13.i2, Medizinische Universität Wien

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter mueller-carstanjen @ finefacts.at

