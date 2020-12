Sima und Hanke gratulieren Projekt „RemiHub“ zu internationalem Innovations-Preis!

Umweltfreundliche Paketzustellung mit Lastenrädern in der Stadt soll weiter ausgebaut werden

Wien (OTS) - Das Forschungsprojekt RemiHub gewinnt den europaweit ausgeschriebenen „Innovation in Politics Award 2020“ in der Kategorie „Quality of Life": "Neben dem Ausbau der Öffis, sind auch geniale Forschungsprojekte wie RemiHub, an dem auch die Wiener Linien beteiligt sind, essenziell für die umweltfreundliche Mobilität in unsere Stadt. Ich bin sicher, dass wir daraus für die Zukunft sehr viel mitnehmen können. Denn auch im Regierungsprogramm kommt der umweltfreundlichen Paketzustellung innerhalb der Stadt große Bedeutung zu. Dies zu forcieren und umzusetzen, ist Teil meiner neuen Aufgabe“, so Innovations- und Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Infrastruktur und öffentlicher Raum werden heute noch zu oft für den motorisierten Individualverkehr gedacht und geplant. Die Zukunft gehört aber der umweltfreundlichen Mobilität – Fahrrad, Öffis oder zu Fuß. Das gilt auch für die Paket-Logistik innerhalb der Stadt. Hier ist das RemiHub Projekt ein genialer Zugang, um die Zustellung der stetig wachsenden Zahl von Paketen, möglichst umweltfreundlich zu gestalten. Um die klimafreundliche Paketzustellung mit Lastenrädern zu fördern, beteiligen sich die Wiener Linien an dem Forschungsprojekt RemiHub. Dabei werden Öffi-Garagen für innerstädtische Logistik eingesetzt. Nach einem erfolgreichen ersten Testlauf im Herbst 2019 mit einem Cateringunternehmen in einer Straßenbahnremise wurden zwei weitere Testbetriebe mit dem Paketzusteller DPD in der Busgarage Spetterbrücke und unter der U-Bahn-Trasse bei der U2-Station Stadlau durchgeführt: „Das ist ein innovatives Projekt und zeigt, dass wir die bestehende Infrastruktur der Wiener Linien vielfach nützen, in diesem Fall ganz im Sinne einer klimafreundlicheren Stadt für die Wienerinnen und Wiener“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, der vor wenigen Tagen die Verantwortung über die Wiener Linien von Ulli Sima übernommen hat.

So funktioniert RemiHub

Am Morgen liefert DPD die Pakete an die Busgarage Spetterbrücke in Ottakring bzw. zur U-Bahn-Trasse bei der U2-Station Stadlau. Ein Fahrer der Firma Heavy Pedals holt mit einem Lastenrad die Pakete ab, sortiert sie effizient nach der geplanten Route in den Radcontainer und liefert sie schließlich klimaschonend an die Endkunden aus. Die Lastenräder machen keinen Lärm, stoßen kein klimaschädliches CO2 aus und brauchen im Stadtverkehr wenig Platz.

Transportfahrrad-Förderung

Um die Verbreitung von Lastenrädern und somit auch den klimafreundlichen Lastentransport in der Stadt zu forcieren, fordert Wien den Kauf von Lastenfahrrädern. Auf Grund der großen Nachfrage wurde Anfang 2020 die Gesamtfördersummer auf 600.000 Euro verdoppelt. Alleine heuer, und das trotz den Auswirkungen der Coronakrise, wurden 316 Transportfahrräder gefördert, weitere 100 Förderanträge sind aktuell in Bearbeitung.

Über The Innovation in Politics Institute

Das Institut hat es sich zur Aufgabe gemacht, politische Arbeit in Europa zu verbessern, indem mutige, kreative PolitikerInnen ausgezeichnet und unterstützt werden, die neue Wege beschreiten und damit konkrete Ergebnisse erzielen – unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit und der politischen Ebene, auf der sie tätig sind. Die „Innovation in Politics Awards“ bitten sie mit ihren Projekten vor den Vorhang, als Beispiele und Anregung für alle, die ebenfalls etwas bewegen wollen.

Rückfragen & Kontakt:

Stefan M. Fischer

Mediensprecher StRin. Ulli Sima

Tel: 01-4000-81359

E-Mail: stefan.fischer.sf1 @ wien.gv.at