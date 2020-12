„Vera“ am 4. Dezember in ORF 2

Gernot Kulis zu Gast bei Vera Russwurm

Wien (OTS) - Ein Comedian, eine achtfache Mutter und ein ehemaliges Top-Model – in einer neuen Ausgabe von „Vera“ spricht die Talkmasterin am Freitag, dem 4. Dezember 2020, um 21.20 Uhr in ORF 2 mit dem Kabarettisten Gernot Kulis, Alexandra Hildebrandt, die sechs ihrer acht Kinder im Alter zwischen 54 und 61 Jahren zur Welt gebracht hat, sowie Anne-Sophie Monrad, die mit dem Model-Business abrechnet.

Gernot Kulis, der seit 20 Jahren auf Ö3 in der Rolle des „Callboys“ sein Unwesen treibt, lässt bei Vera Russwurm seine besten Schmähs und G’schichterln Revue passieren und zeigt, was er als Stand-up-Comedian so drauf hat!

Außerdem: Die 61-jährige Alexandra Hildebrandt aus Berlin, Mutter von insgesamt acht Kindern. Die jüngeren sechs – zwischen sieben Jahren und fünf Monaten – hat sie in einem Alter zwischen 54 und 61 bekommen; von ihrem um sechs Jahre jüngeren Ehemann und auf „ganz natürlichem Weg“, wie sie beteuert.

Und: Traumberuf Top-Model – ein Albtraum! Die 29-jährige Anne-Sophie Monrad schaffte, wovon Millionen Mädchen träumen: Zehn Jahre lang war sie auf den Laufstegen der Welt zu Hause, lebte in New York, Berlin und Paris, lief u. a. für Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier und Givenchy. Doch ihre Karriere als Top-Model kostete sie ihre Gesundheit. Sie stieg aus und redet bei Vera Russwurm Klartext: über den Magerwahn, finanzielle Ausbeutung, Konkurrenzdenken und sexuelle Belästigung.

