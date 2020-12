Lotto: Ein Solo für zwei Wiener

Ein Sechser mit 1,6 Mio. Euro, und ein Fünfer mit Zusatzzahl mit 114.000 Euro

Wien (OTS) - Mit einem „Solo für zwei“ endete die Lotto Ziehung am vergangenen Mittwoch. Und zwar mit einem Solo für zwei Wiener. Einer der beiden knackte den Jackpot beim Sechser im Alleingang und gewann damit knapp 1,6 Millionen Euro. Und da er mit dem System 0/08 erfolgreich war, kommen noch zwölf Fünfer und 15 Vierer und damit rund 15.000 Euro extra hinzu.

Den zweiten Sologewinn gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl, und auch er wurde in Wien erzielt. Ein Quicktipp brachte hier einen Gewinn in Höhe von mehr als 114.000 Euro.

LottoPlus

LottoPlus endete am Mittwoch ohne Sechser. Die Aufteilung der Gewinnsumme auf die 47 Fünfer erhöhte deren Gewinn auf rund 6.800 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker hätte es gleich zwei Quittungen – eine in Niederösterreich und eine in der Steiermark - mit der richtigen Joke Zahl gegeben, aber auf beiden war das „Nein“ angekreuzt. Somit geht es am Sonntag um einen Jackpot mit rund 400.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. Dezember 2020

1 Sechser zu EUR 1.581.235,90 1 Fünfer+ZZ zu EUR 114.342,00 105 Fünfer zu je EUR 1.187,90 248 Vierer+ZZ zu je EUR 150,80 4.687 Vierer zu je EUR 44,30 6.443 Dreier+ZZ zu je EUR 14,50 75.182 Dreier zu je EUR 5,00 215.292 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 11 14 24 27 28 34 Zusatzzahl 23

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. Dezember 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 47 Fünfer zu je EUR 6.782,70 2.599 Vierer zu je EUR 20,70 41.421 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 11 13 14 15 16 33

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. Dezember 2020

JP Joker, im Topf bleiben EUR 233.784,48 – 400.000 Euro warten 5 mal EUR 8.800,00 126 mal EUR 880,00 1.106 mal EUR 88,00 11.498 mal EUR 8,00 115.965 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 5 2 9 6 3

