Payment in Österreich: Aufholjagd hat begonnen

Österreich liegt nach wie vor im Mittelfeld bei innovativen Zahlungssystemen und die Relevanz eines Europäischen Payment Schemes steigt.

Payment ist ein zentrales Element für jede Volkswirtschaft. Birgit Kraft-Kinz, Studienleiterin und Geschäftsführerin der KRAFTKINZ GmbH

Wien (OTS) - Inwieweit führt COVID19 zu tiefgreifenden Veränderungen im Zahlungsverkehr? Ist Kollaboration ein Weg aus der Krise? Welche Chancen ergeben sich aus der Payment Strategie der EU? Und wie sehen neue Trends, wie Alternative Payments, Green Banking oder digitale Währungen für Österreich aus? Diese Fragen stellte sich PF19 mit Birgit Kraft-Kinz, Studienleiterin und Geschäftsführerin der KRAFTKINZ GmbH in der vorliegenden Studie: „Payment ist ein zentrales Element für jede Volkswirtschaft.“ , sagt Birgit Kraft-Kinz. Max Jürschik, Mitinitiator von PF19 und Digitalagenturinhaber meint weiter: „Die fortschreitende Digitalisierung, nicht zuletzt aufgrund der COVID19 Pandemie, pusht Payment in die digitale Welt. Das erfordert eine enge Kollaboration zwischen unterschiedlichen Stakeholdern und macht unsere Payment Pioneers zu Schlüsselfiguren.“

Europäisches Payment Scheme als Teil der EU-Strategie.

Sechs Stakeholdergruppen wurden definiert und im Rahmen der Studie befragt. Seit 2018 hat sich die Meinung der ExpertenInnen aus Banken, Handel, Regulatoren und Start-ups zur Einschätzung, wo Österreich im Bereich von innovativen Zahlungssystemen liegt, wenig verändert. Die Befragten stufen Österreich mit überwiegender Mehrheit (82,9 %) auch 2020 im Mittelfeld innovativer Zahlungssysteme ein. Die Relevanz an die Spitze innovativer Zahlungssysteme zu kommen, wird hoch eingeschätzt: Ebenfalls 83,3% der Befragten halten das für relevant oder sogar sehr relevant. „Die Aufholjagd hat begonnen“, sagt PF19-Initiator Martin Sprengseis-Kogler, Managing Partner von bluesource, einem Unternehmen, das innovative Lösungen im Payment Bereich baut. Die Relevanz eines eigenen „europäischen Payment Schemes“ wird mit 85% Zustimmung als sehr relevant eingestuft. Tatsächlich beinhaltet die europäische Payment Strategie das Vorhaben europäische Payment Schemes zu stärken bzw. zu gründen, um in diesem Bereich nicht in Abhängigkeit von den USA oder Asien zu bleiben.

Von Regularien über Kollaboration bis zu den Chancen

Die Antworten auf die Frage, inwieweit die Regularien Europa stärken, gehen nach wie vor auseinander: Während 36% Regularien als stärkend oder sehr stärkend für den Wirtschaftsstandort sehen, bewertet der Großteil (46%) Regularien als nur eher stärkend. 17% der Befragten sind der Meinung, dass Regularien sogar eher hinderlich sind. Kollaboration, also die Bedeutung neuer Zusammenarbeitsformen, hat an Stellenwert gewonnen. Auf die Frage „Welche Rolle spielt Kollaboration für Ihren Unternehmenserfolg bzw. wie stark kollaboriert Ihre Unternehmung bereits mit dem ecosystem Payment“ geben 58 % der Befragten an, bereits stark oder sehr stark mit dem ecosystem zu kollaborieren. Die Zustimmung ist 2020 mit 78% höher als 2019 (75%). Als größter Nutzen aus der Kollaboration wird mit einer Zustimmung von knapp 90% „neue Produkte/neue Services“ identifiziert. Ebenfalls 88% Zustimmung erhalten „Innovation“, „mehr Kundenorientierung“ sowie „neue Geschäftszweige bzw. Geschäftsmodelle“. Das waren auch 2019 die höchsten Werte. „Internationale Beispiele wie die Neobank bunq zeigen, dass Kollaboration ein sehr effektiver Weg ist, rasch innovative Lösungen für sich laufend verändernde Kundenbedürfnisse zu schaffen!“ sagt Gerald Gruber, Business Development Leiter von bunq und PF19 Initiator.

Die Veränderungen aus COVID19 bleiben im Zahlungsverkehr



Eine aktuelle Studie von BCG (Boston Consulting Group) weist aus, dass die COVID19-Krise zu einem signifikanten Rückgang der Bargeldnutzung mit einer einhergehenden Nutzungserhöhung kontaktloser Bezahlmöglichkeiten geführt hat (laut BCG um bis zu 39 Prozent). Mit einem Zustimmungsindex von 82% schätzt der Großteil der Befragten die Lage so ein, dass auch nach der COVID19-Krise das veränderte Bezahlverhalten bleiben wird. Auf die Frage, inwieweit die COVID19-Krise den E-Commerce stärkt, ergibt der Zustimmungsindex 89%. Mit einem Zustimmungsindex von knapp 75%, sehen die Befragten auch eine Schwächung des österreichischen Einzelhandels durch COVID19. Die Frage zur Schwächung der österreichischen Banken und Finanzinstitute wird eher verneint. Der Zustimmungsindex liegt mit 48% auch unter der Relevanzgrenze. Auf die Frage nach der Schwächung des gesamten Payment Sektors fällt die Antwort noch eindeutiger aus: Der Zustimmungsindex liegt bei nur 35% - wird also verneint. „Gemeinsam wollen wir den Europäischen Wirtschaftsstandort stärken, dazu sind enge Kollaboration und nachhaltige Lösungen, wie unsere nötig,“ sagt Christian Pirkner, CEO von bluecode, einem europäischen Scheme und meint weiter: „Die Zeit galoppiert dahin, wir müssen rasch und geschlossen agieren.“

Über PF19:

PF19 wurde 2019 mit Sitz in Österreich/ Wien gegründet. Ziel ist es, die europaweite Vernetzungs-Plattform für Payment-Kollaboration & -Innovation zu etablieren. Dabei spielt die Gewinnung der Payment Pioneers eine wesentliche Rolle. Zu diesem Zweck werden neben den Banken & Finanzinstituten, Serviceprovider aus dem Payment Sektor, Handelsunternehmen, start ups, Regulatoren & Interessenvertretungen, sowie die Politik angesprochen. Der strukturierte Austausch hat zum Ziel Informationsvorsprünge zu ermöglichen und den Europäischen Wirtschaftsstandort nachhaltig über Payment Projekte zu stärken. Aktuell gehören den Payment Pioneers rund 450 Personen an. Die Zielgröße liegt bei 2.800 Personen.

Das Payment Festival 2020 wurde auf den 26.1.2021 verschoben - mehr Informationen unter www.pf19.io

