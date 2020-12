„A Volks-Rock’n’Roll Christmas. Andreas Gabalier & Band“ am 5. Dezember in ORF 2

Das TV-Weihnachtsspecial des Erfolgsmusikers

Wien (OTS) - Von „White Christmas“ bis „Es wird scho glei dumpa“ – am Samstag, dem 5. Dezember 2020, steht ein ganz besonders stimmungsvolles Stück Musikfernsehen um 21.25 Uhr auf dem Programm von ORF 2: „A Volks-Rock’n’Roll Christmas. Andreas Gabalier & Band“. Der erfolgreiche österreichische Sänger zeigt sich diesmal von einer neuen musikalischen Seite und präsentiert mit seinem ersten Weihnachtsalbum sowohl große internationale Weihnachtsklassiker, aber auch bekannte österreichische Weihnachtslieder. Ob Rock oder Ballade, ob Swing oder ganz traditionell, all das findet sich im Andreas Gabalier-typischen Stil wieder. Die ausgewählten Lieder und Songs sind Teil von Gabaliers persönlicher musikalischer Weihnachtsgeschichte, die in diesem TV-Weihnachtsspecial in der kleinen Bandversion oder im Bigband-Sound mit Streichern, Bläsern und Chor – umrahmt von einem einzigartigen Ambiente – dargeboten wird.

„A Volks-Rock’n’Roll Christmas“ ist eine musikalische Hommage an seine großen Idole, u. a. Chris Rea, Dean Martin, Elvis Presley und Status Quo. Damit stehen Hits wie „Driving Home for Christmas“, „White Christmas“, „Here Comes Santa Claus“ oder „Rocking around the Christmas Tree“ auf dem Programm. Mit „Es ist die Zeit“ gibt es auch eine Eigenkomposition aus seinen musikalischen Anfängen aus dem Jahr 2009. Natürlich darf aber auch der Klassiker „Last Christmas“ nicht fehlen, den er gemeinsam mit seinem Freund und Musikerkollegen Gregor Meyle neu interpretiert hat – unterstützt werden sie dabei von der Band Oberkrainer Power.

Darüber hinaus erfahren die Zuseherinnen und Zuseher in diesem TV-Special mehr über die persönlichen Weihnachtserinnerungen von Andreas Gabalier, warum diese Weihnachtslieder für ihn so eine Bedeutung haben und was es mit dieser Musikauswahl auf sich hat. Er gibt Einblicke, welcher Titel ihn in den schwierigen Tagen seiner Familie geholfen, welcher ihn als Jugendlicher geprägt hat oder welcher Titel vor den großen Stadienkonzerten mit der Band zum Aufwärmen gesungen wird.

Die weihnachtliche Playlist von „A Volks-Rock’n’Roll Christmas. Andreas Gabalier & Band“:

„Driving Home for Christmas“, „Es ist die Zeit“, „Swing Low Sweet Chariot“, „White Christmas“, „Blue Christmas“, „It’s Christmas Time“, „Rocking around the Christmas Tree“, „Here Comes Santa Claus“, „Last Christmas“ (feat. Gregor Meyle), „Winter Wonderland“, „Es wird scho glei dumpa“, „Run Rudolph Run“, „Is schon still uman See“,„’S mag net hell werd’n“ und natürlich „Stille Nacht, heilige Nacht“

Die Weihnachtssongs wurden in Nashville und New York aufgenommen und von Mathias Roska in Berlin arrangiert.

Die Sendung „A Volks-Rock’n’Roll Christmas. Andreas Gabalier & Band“ ist eine Produktion des ORF Steiermark in Zusammenarbeit mit der ORF-Unterhaltungsabteilung und wurde vom 11. bis 13. November 2020 in der Lobby des Parkhotel Pörtschach am Wörthersee aufgezeichnet. Regie führte Helmut C. Gürtl – Gesamtleitung Gerhard Koch. Die Dreharbeiten fanden unter Einhaltung strengster Covid-19-Schutzmaßnahmen statt.

