LH Mikl-Leitner/Schneeberger/Ebner: Trauern um KO a.D. Gerhard Böhm

Der Klosterneuburger war von 1983 bis 1998 Landtagsabgeordneter, von 1992 bis 1998 geschäftsführender Klubobmann des VPNÖ-Landtagsklubs

St. Pölten (OTS) - „Mit Gerhard Böhm verliert die Volkspartei Niederösterreich nicht nur einen engagierten ehemaligen Klubobmann im Landtag, sondern auch einen Freund und Wegbegleiter in der Entwicklung Niederösterreichs – im Landesdienst, wie auch als Politiker. Er hat die Transformation vom Land am Rand nach dem Zweiten Weltkrieg ins Herzen Europas mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union hautnah miterlebt und mitgestaltet“, betonen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, VPNÖ-Klubobmann Klaus Schneeberger und VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

„Gerhard Böhm hat sein Leben dem Land und seinen Leuten gewidmet. Mit Umsicht und Weitsicht hat er sich im NÖ Landtag für die Interessen Niederösterreichs eingesetzt. Darüber hinaus hat er sich als engagierter Personalvertreter für die Landesbediensteten einen Namen gemacht“, so Landeshauptfrau Mikl-Leitner.

„Unglaubliches Verhandlungsgeschick, Augenmaß, Ruhe und Übersicht waren die Eigenschaften von Gerhard Böhm – damit hat er Zeit seines politischen Lebens erfolgreiche Arbeit geleistet. Über allem standen aber seine menschlichen Qualitäten“, betont Klubobmann Schneeberger.

„Neben der Anpassung des Landesrechts zum Beitritt in die Europäische Union fielen in die Amtszeit von Gerhard Böhm auch die Übersiedelung der NÖ Landesregierung von Wien nach St. Pölten. Mit ihm verlieren wir eine Persönlichkeit, die maßgeblich viele wichtige Entscheidungen der letzten Jahrzehnte mitgeprägt hat“, unterstreicht VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

Gerhard Böhm wurde am 22. Dezember 1935 in Krems an der Donau geboren, trat 1956 in den NÖ Landesdienst ein und war ab 1983 Landtagsabgeordneter und von 1992 bis 1998 geschäftsführender Klubobmann der Volkspartei Niederösterreich. Außerdem war er ÖAAB-Funktionär, Obmann der Zentralpersonalverwaltung der NÖ-Landesbediensteten und in der Gewerkschaft öffentlicher Dienst sowie von 1985 bis 1990 Gemeinderat in Klosterneuburg. Darüber hinaus war Böhm stark im Freiwilligenbereich engagiert.

