Rathausplatz: Stadt Wien will großen Traum vorzeitig verwirklichen

Coole Weihnachtsüberraschung – 26. Wiener Eistraum startet am 24. Dezember

Wien (OTS) - 2020 bleibt vieles bis zum Schluss ungewiss. Denn im Jahr der Corona-Pandemie ist Planung auf nahezu allen Ebenen schwierig bis unmöglich. Das trifft insbesondere die Veranstaltungsbranche, wie sich einmal mehr bei der Absage des Wiener Christkindlmarkts auf dem Rathausplatz gezeigt hat.

Um den WienerInnen trotzdem ein sicheres Bewegungs- und Erlebnisangebot im Herzen der Stadt zu ermöglichen, hat sich die Stadt Wien kurzerhand entschlossen, einen großen Traum vorzeitig zu verwirklichen: Pünktlich zu Weihnachten, am 24. Dezember 2020, soll der 26. Wiener Eistraum auf dem Rathausplatz mit 8.300 m² Eisfläche auf zwei Stockwerken seine Pforten öffnen und seine BesucherInnen zum weihnachtlichen Schlittschuhlaufen einladen.

Die langjährige Erfahrung des Veranstalters stadt wien marketing, ein innovatives Sicherheitskonzept sowie eine enorme Kraftanstrengung bei den Aufbauarbeiten machen diesen vorgezogenen Saisonstart möglich. Corona-bedingt gibt es zum Schutz der BesucherInnen einige Neuerungen, aber auch viel Bekanntes, um das weltweit einzigartige, sportliche Vergnügen auf Kufen wie gewohnt zu garantieren. Alle Details dazu folgen in Kürze.

Für Bürgermeister Michael Ludwig ist dieser Schritt das richtige Signal: "Wien hat in diesem herausfordernden Jahr bereits mehrfach gezeigt, dass mit Entschlossenheit und Kompetenz viele sichere Lösungen geschaffen werden können. Daher wollen wir der Bevölkerung auch jetzt im Rahmen des Möglichen ein attraktives und sicheres Angebot für Sport und Bewegung im Freien machen. Die Stadt bietet den Wienerinnen und Wienern pünktlich zu Weihnachten etwas weltweit Einzigartiges – den Wiener Eistraum. Und Wien setzt damit erneut ein starkes Zeichen, dass auch unter schwierigen Bedingungen Lebensfreude, verantwortungsvolles Miteinander und ein mutiger Blick nach vorne möglich sind."

„Es ist der langjährigen Erfahrung und einem gut durchdachten Maßnahmenpaket zu verdanken, dass mit dem Wiener Eistraum sicheres Sportvergnügen im Zentrum einer Großstadt auch in diesen herausfordernden Zeiten möglich ist. Viele fleißige Hände werden in den nächsten Wochen bei den Aufbauarbeiten nötig sein, um diese Mammutaufgabe zu bewältigen und mit der Eröffnung am 24. Dezember für eine gelungene Weihnachtsüberraschung zu sorgen. Ich freue mich, dass wir damit den Wienerinnen und Wienern trotz allem einen schönen Auftakt in die Feiertage und unterhaltsame Bewegung an der frischen Luft bieten können", zeigt sich auch Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke erfreut.

Wer sich bis zum Start des Wiener Eistraums auf Weihnachten einstimmen möchte: Die Weihnachtswelt im Rathauspark mit Herzerlbaum und Krippenpfad sowie einer prachtvoll funkelnden Parkdekoration wird täglich bei Einbruch der Dunkelheit erleuchtet und lädt zu romantischen und besinnlichen Spaziergängen ein.



www.wienereistraum.com

fb.com/wienereistraumrathausplatz

www.stadtwienmarketing.at

Rückfragen & Kontakt:

stadt wien marketing gmbH

Katharina Krischke

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

+43/1/319 82 00

krischke @ stadtwienmarketing.at

www.stadtwienmarketing.at