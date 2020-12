AVISO: Bundesheer präsentiert Corona-Teststraße in Wien

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 3. Dezember um 08:30 Uhr, besuchen Innenminister Karl Nehammer, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Generalstabschef Robert Brieger die eingesetzten Soldatinnen, Soldaten und Zivilbediensteten bei den Vorbereitungen der Corona-Teststation in der Wiener Stadthalle. Im Rahmen des Besuches zeigt das Bundesheer die Organisation und die Abläufe rund um die Corona-Testlinien (von der Registrierung bis zum Antigen-Test), wie sie bei den Massentests in Wien von 4. bis 13. Dezember zum Einsatz kommen werden.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Medientermin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von COVID-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung unter presse@bundesheer.at oder unter +43 664 622 1005 bis 2. Dezember 19:00 Uhr verpflichtend.

Zeit & Ort

Donnerstag, 3.12.2020 um 08:30 Uhr,

Wiener Stadthalle,

Haupteingang,

Roland-Rainer-Platz 1

1150 Wien

Bei der Präsentation ist es für Medienvertreter verpflichtend, eine FFP-2-Maske und Handschuhe zu tragen; diese Schutzausrüstung wird bei der Akkreditierung vor Ort ausgegeben.

