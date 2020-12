ICOM Österreich begrüßt die Wiedereröffnung der Museen ab 7. Dezember

Museen sind Orte gesellschaftlicher Reflexion - keine Freizeiteinrichtungen!

Wien (OTS) - ICOM Österreich, das Österreichische Nationalkomitee des UNESCO-assoziierten International Council of Museums begrüßt die rasche Wiedereröffnung der Museen. Ab 7. Dezember dürfen diese nun wieder ihre Tore für die Besucher/innen öffnen.

Mag. Bettina Leidl, Präsidentin, ICOM Österreich:

„Wir freuen uns, dass die Bundesregierung die Bedeutung der Museen als Bildungseinrichtungen würdigt und nun eine rasche Wiedereröffnung möglich ist! Gerade jetzt bieten Museen die Gelegenheit, sich während der Weihnachtsfeiertage sinnliche, emotionale und ästhetische Erlebnisse zu holen. Ich freue mich, dass die Museen in der Pandemie einen wesentlichen Betrag für die Gesellschaft leisten können!“

Die Museen in Österreich haben in den letzten Monaten große Anstrengungen in Punkto Sicherheit unternommen und besonders strenge COVID-Schutzmaßnahmen für ihre Besucherinnen und Besucher erarbeitet, die nun einen sehr sicheren Museumsbesuch möglich machen.

Die COVID-19 Krise hat gezeigt, wie schnell gesellschaftliches Umdenken erforderlich sein kann. Museen sind Orte der Auseinandersetzung, für die wir uns Zeit nehmen sollten. Austausch, Information, Wissenserweiterung, politische Bildung, Erinnerung, Gedenken und vor allem die Freude am Kennenlernen von etwas Anderem – Themen, Orten, Dingen, Geschichten und Menschen.

Die österreichischen Museen freuen sich auf Ihren Besuch!

