Thomas Henzinger erneut zum Präsidenten des IST Austria ernannt

Tom Henzinger akzeptiert das Angebot, das Institut für eine vierte vierjährige Amtszeit zu leiten.

Klosterneuburg (OTS) - Das Kuratorium stützt seine Entscheidung auf seine Leistungen in der Vergangenheit und seine Pläne für die zukünftige Entwicklung des Instituts.

Das Kuratorium des Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) hat in seiner Sitzung am Montag, 30. November, Prof. Thomas A. Henzinger für eine vierte vierjährige Amtszeit als Präsident des Instituts wiedergewählt. Seine neue Amtszeit wird am 1. September 2021 beginnen.

Prof. Henzinger erklärte sich bereit das Institut für eine weitere Amtszeit zu leiten: "Die Wiederernennung ist eine große Ehre für mich. Ich bin dankbar und demütigt für das Vertrauen, das das Kuratorium mir entgegenbringt. Ich verpflichte mich, auch in den nächsten Jahren weiterhin mein Bestes zu geben und dazu beizutragen, dass das IST Austria weiterwachsen und sich fest in der internationalen Liga der führenden Wissenschaftsinstitutionen etablieren kann. Da ich selbst auch in die Vollzeit-Wissenschaft zurückkehren möchte, habe ich dem Kuratorium aber auch mitgeteilt, dass ich nicht vorhabe, eine volle vierte Amtszeit zu absolvieren".

Dr. Claus J. Raidl, Vorsitzender des Kuratoriums, dankte Präsident Tom Henzinger für die hervorragende Arbeit in den vergangenen 12 Jahren und für die Erreichung einer so einzigartigen und starken Position als Grundlagenforschungsinstitut in der Welt: "IST Austria ist eine Erfolgsgeschichte, auf die wir alle stolz sein können".

Wissenschaftliche Karriere und Leistungen

Thomas A. Henzinger wurde in Linz, geboren. Er erhielt sein Diplom in Informatik von der Johannes Kepler Universität in Linz und einen Doktortitel in Informatik von der Stanford Universität (1991). Er bekleidete weltweit prestigeträchtige Positionen, darunter eine Direktionsstelle am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken, Deutschland, eine Professur für Informatik und Kommunikationswissenschaften an der EPFL in Lausanne, Schweiz, und eine Professur für Elektrotechnik und Informatik an der University of California in Berkeley, USA.

Im Jahr 2009 wurde Thomas A. Henzinger zum ersten Präsidenten des IST Austria ernannt und hat das Institut zum weltweiten Erfolg geführt: Während Henzingers Präsidentschaft wurde das IST Austria im Juni 2019 vom Nature Index als drittgrößte Forschungseinrichtung der Welt eingestuft (normalisiertes Ranking).

Professor Henzingers Forschung konzentriert sich auf den Entwurf und die Verifikation von zuverlässiger Software, Hardware und eingebetteter Systeme. Neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt er den Milner-Preis der Royal Society, den Wittgenstein-Preis des Österreichischen Wissenschaftsfonds und einen Advanced Investigator Grant des Europäischen Forschungsrates (ERC).

