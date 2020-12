CHG Rechtsanwälte erweitert Präsenz in Wien

Wien/Innsbruck (OTS) - Die 1999 in Innsbruck gegründete Kanzlei CHG Czernich Rechtsanwälte baut ihren Standort in Wien aus und bezieht neue Räumlichkeiten am Universitätsring im ersten Bezirk der Bundeshauptstadt. CHG Czernich Rechtsanwälte ist eine der großen Wirtschaftskanzleien Westösterreichs mit Hauptsitz in Innsbruck und beschäftigt derzeit 20 Juristen. „Als in Tirol verwurzelte Kanzlei steht CHG Czernich Rechtsanwälte für Solidität und Zuverlässigkeit. Wir bieten unseren Mandantinnen und Mandanten österreichweit erstklassige Lösungen an und freuen uns, Beratungsleistungen künftig auch mit einem starken Team in Wien zu erbringen“, sagt Hon.-Prof. Dr. Dietmar Czernich, Gründungspartner der Kanzlei.

Der Wiener Standort wird betreut durch die Rechtsanwälte Stefan Gutbrunner und Clemens Handl, der bisher in Innsbruck tätig war. CHG Czernich Rechtsanwälte ist eine Full-Service-Wirtschaftskanzlei mit Schwerpunkten im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht und Vergaberecht. In Wien berät CHG Czernich Rechtsanwälte insbesondere in den Bereichen M&A, Restrukturierungen, Gesellschafterstreitigkeiten sowie Legal Tech und richtet sich daher vor allem an KMUs und Start-ups.

Neben dem Hauptsitz in Innsbruck und der Zweigniederlassung in Wien unterhält CHG Czernich Rechtsanwälte Standorte in Vaduz (Liechtenstein), Bozen (Italien) und St. Johann/Kitzbühel. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Mandanten in Wien nicht nur von unserer wirtschaftsrechtlichen Expertise profitieren, sondern auch von unserem länderübergreifenden Netzwerk“, sagt Czernich. Mittelfristig will die Kanzlei nicht nur das Wiener Team weiter verstärken, sondern auch KMUs und Start-ups in ganz Österreich in gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten unterstützen.

Rückfragen & Kontakt:

office @ chg.at



Mag. Stefan Gutbrunner, Tel.: 0677/641 389 14



Mag. Clemens Handl, Tel.: 0650 305 74 79