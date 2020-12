Abwechslung garantiert mit mehr als 20.000 eMedien in der neuen AK-Bibliothek digital

Eine Fülle an digitalen Büchern, Hörbüchern, Sprachkurse und Zeitschriften stehen über ak.overdrive.com sowie über die Libby-App für jeden mit AK-Lesekarte zur Verfügung.

Wir laden alle Lesebegeisterten zum Schmökern in unsere digitale AK-Bibliothek ein AK-Präsident Günther Goach 1/2

Die Möglichkeit, dass eine große Menge an eMedien zur Verfügung gestellt und überall in Anspruch genommen werden kann, ändert auch das Leseverhalten vieler Nutzer Roman Huditsch, Leiter der AK-Bibliotheken 2/2

Klagenfurt (OTS) - Unzählige eBooks aller Genres, Zeitschriften, Audio-Books und viele fremdsprachige Titel wie auch Sprachkurse haben sich unter dem Dach einer Plattform zusammengefunden: ak.overdrive.com und die „Libby“-App von OverDrive. Das immense Angebot von über 20.000 eMedien bringt fantastische Geschichten, aufklärende Wissenschaft und unzählige Abenteuer auf Smartphone, Tablet, Computer oder eBook-Reader. Auch Spezialsammlungen zu vorwissenschaftlichen Arbeiten sowie Literatur für Gesundheitsberufe werden digital angeboten. „Wir laden alle Lesebegeisterten zum Schmökern in unsere digitale AK-Bibliothek ein“ , so AK-Präsident Günther Goach. Der Bestand des eMedien-Angebotes wird laufend ergänzt und kann – bei Ankaufswünschen – schnellstmöglich aufgestockt werden. Um den reichlichen Vorrat an eMedien zu nutzen, werden nur die Zugangsdaten der persönlichen Lesekarte der AK-Bibliotheken benötigt. Es können zehn Medien gleichzeitig entlehnt und weitere fünf Medien vorgemerkt werden. „Die digitalen Entwicklungen und die Corona-Situation haben auch das Leseverhalten verändert. „Die Möglichkeit, dass eine große Menge an eMedien zur Verfügung gestellt und überall in Anspruch genommen werden kann, ändert auch das Leseverhalten vieler Nutzer“ , so Roman Huditsch, Leiter der AK-Bibliotheken in Kärnten.

Noch keine Lesekarte?

Bei Anmeldung unter ktn.ak.at/lesekarte und gegen eine einmalige Gebühr von zehn Euro wird sofort eine Lesekarte ausgestellt. Diese ist ein Leben lang gültig, außer das Angebot der AK-Bibliotheken wird drei Jahre lang nicht genutzt. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre bzw. mit Schüler- oder Lehrlingsausweis lesen in den AK-Bibliotheken gratis.

https://kaernten.arbeiterkammer.at/akbibliothekdigital

