Österreich-Fonds investiert 34,7 Millionen Euro in die österreichische Forschung

Die Ausschüttung erfolgt durch die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung

Wien. (OTS) - EUR 34,7 Millionen hat der in der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung angesiedelte Österreich-Fonds am 01. Dezember 2020 für die österreichische Forschung für 2020 ausgeschüttet.

Von den EUR 34,7 Millionen gehen EUR 11,15 Mio. an die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, EUR 10 Mio. an den Wissenschaftsfonds, EUR 2 Mio. an die Österreichische Akademie der Wissenschaften, EUR 2 Mio. an die Ludwig Boltzmann Gesellschaft, EUR 2 Mio. an die Christian Doppler Forschungsgesellschaft und EUR 7,55 Mio. an die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH.

Die Mittel werden für die Förderung im Bereich der Grundlagenforschung sowie für die Förderung der angewandten Forschung und der Technologie- und Innovationsentwicklung verwendet. Insbesondere stehen die Anwendung und Translation digitaler Technologien in Unternehmen, Wissenschaft und Wirtschaft im Fokus.

Fast 170 Millionen Euro seit 2016

Seit seinem Bestehen hat der Österreich-Fonds ein Finanzierungsvolumen in Höhe von EUR 168,5 Millionen für Förderungsmaßnahmen der Forschung, Technologie und Entwicklung in Österreich bereitgestellt. Das ist ein beträchtliches Finanzierungsvolumen für die österreichische Forschungsförderung.

