Seestadt Aspern erhält nachhaltigste Energieversorgung Österreichs

Eine zu 100 % erneuerbare Versorgung von Gebäuden mit Wärme und Kälte ist möglich und wird in der Wiener Seestadt Realität

Wien (OTS) -

Am Bauplatz H6 in der Seestadt Aspern setzt die BauConsult Energy das um, worüber die Branche schon lange spricht. Die Wohn- und Geschäftsgebäude mit insgesamt 18.000 m2 Nutzfläche am Bauplatz H6 werden vollkommen frei von CO2-Emissionen mit Wärme und Kälte versorgt, und das zu marktüblichen Energiekosten.

Es ist nachgewiesen, dass rund 40 % des Energieverbrauches und damit ein Drittel aller CO2-Emissionen innerhalb der EU auf die Energieversorgung von Gebäuden zurückzuführen ist. Ein Umstand, dem BauConsult Energy entgegenwirken möchte und dazu neue Wege geht. Ein aktuelles Projekt der BauConsult Energy zeigt, dass es auch anders geht: In der Seestadt Aspern werden zukünftig vier Gebäude der Bauträger ARE Austrian Real Estate, Wiener Städtische Versicherung, Aphrodite AG und Schönere Zukunft GmbH mittels Niedertemperatursystem mit nachhaltiger Wärme, Warmwasser und auch Kälte versorgt. Die Besonderheit dabei ist, dass weder Bauträger noch die Bewohner höhere Kosten als bei „konventionellen“ Energieversorgungssystemen zu erwarten haben.

„Der gesamte Heiz- und Kühlenergiebedarf wird aus lokal verfügbaren regenerativen Energiequellen gedeckt.“, erklärt der Projektleiter David Bauernfeind von der BauConsult Energy. Das Herzstück des Systems sind Erdsonden, die zur saisonalen Energiespeicherung genutzt werden. Anschließend wird über umweltfreundliche Wärmepumpen Warmwasser, Heizenergie und Kühlenergie für die Wohn- und Gewerbeflächen erzeugt. Unterstützt wird das System von einer Photovoltaikanlage, welche die Wärmepumpen mit erneuerbarem Strom versorgen.

Mit dem ersten Erfolgsprojekt „Energie Krieau“ im Viertel Zwei hat BauConsult Energy bereits unter Beweis gestellt, dass es echte Alternativen zu fossiler Energieversorgung gibt. Denn das Anergienetz im Viertel Zwei war ein erster Schritt in Richtung einer CO2 neutralen Zukunft. Mit dem Projekt in der Seestadt Aspern geht BauConsult Energy einen Schritt weiter und ermöglicht eine zu 100 %erneuerbare Wärme- & Kälteversorgung.

Die BauConsult Energy konzipiert, plant, errichtet und betreibt nachhaltige Energieversorgungssysteme und versorgt dadurch Gebäude, Mieter und Wohnungseigentümer oder auch Produktionsanlagen mit Wärme, Kälte, Warmwasser und auch Strom aus erneuerbaren Quellen – und das zu marktüblichen Preisen.

Mehr Infos unter: www.bauconsult-energy.com

