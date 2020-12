SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus: Angelobung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus

Ein starkes Team um Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal wird Rudolfsheim-Fünfhaus noch liebens- und lebenswerter machen - der Bezirksvorsteher blickt positiv in die Zukunft!

Wien (OTS/SPW) - Am Montag, 30. November 2020, fand die Angelobung der neu gewählten Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus statt. In den Räumlichkeiten der Volkshochschule Rudolfsheim-Fünfhaus konnten die notwendigen Sicherheitsabstände und Covid-19-Maßnahmen eingehalten werden. Die Sitzung war über Livestream zu verfolgen.****

Der Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal wurde in seiner Funktion in der konstituierenden Sitzung der Bezirksvertretung mit großer Mehrheit bestätigt und von Stadtrat Jürgen Czernohorszky in Stellvertretung von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig angelobt. „Wie in den vergangenen Jahren werde ich mich weiterhin mit voller Kraft und Überzeugung für unseren Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus einsetzen“, zeigte sich Gerhard Zatlokal voller Tatendrang.

50 BezirksrätInnen wurden am Montagabend insgesamt angelobt. Mag.a Merja Biedermann wurde als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin und als Vorsitzende der Bezirksvertretung gewählt, Gerhard Graf fungiert weiterhin als Stellvertreter der Bezirksvertretung.

Die SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus ist nun mit 20 MandatarInnen in der Bezirksvertretung. „An dieser Stelle möchten wir uns auch bei unseren ausscheidenden MandatarInnen Renate Gerstberger, Alexander Kaiser, Karl Skopek und Rosi Zimmerhackl bedanken. Ihr habt jahrelang großartige Arbeit für unseren Bezirk geleistet – ich möchte mich bei euch herzlich bedanken!“, so der Bezirksvorsteher.

Neu als BezirksrätInnen sind nun Magdalena Schneider, Juliana Schmidt-Demiri, Sarah Ferner-Ortner und Bernhard Bergler.

Eine weitere Neuerung betrifft die Klubführung der SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus: Bereits letzte Woche hat sich der SPÖ-Klub neu konstituiert und Verena Schweiger zur neuen Klubobfrau und Dietmar Baurecht als ihren Stellvertreter gewählt.

Das Team der SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus in der Bezirksvertretung setzt sich zusammen aus erfahrenen MandatarInnen und jungen, engagierten BezirksrätInnen aus fast alles politischen Bereichen. (Schluss) vs

