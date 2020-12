connect-Netztest: Magenta ist zum dritten Mal in Folge bester Mobilfunkanbieter Österreichs und erhält 5G Sonderpreis

Wien (OTS) - Seit 2018 liegt Magenta unangefochten an der Spitze der Wertung des Mobilfunk-Netztests von connect. Auch in diesem Jahr zeigt Magenta in den für Kunden wichtigen Sprach- und Datenkategorien besondere Stärke. „ Zum dritten Mal in Folge erzielt Magenta (ehem. T-Mobile Austria) den Gesamtsieg in Österreich. Dabei ist die Punktzahl dieselbe wie im Vorjahr, was Magenta als einzigem Anbieter in der Alpenrepublik die Note ‚überragend‘ einbringt. Sowohl in der Sprach- als auch in der Daten-Kategorie erzielt der Anbieter die meisten Punkte – Letzteres auch dank starkem Auftritt in Sachen 5G “, schreibt das renommierte Fachmagazin connect in seiner neuesten Ausgabe.



5G Innovation Award 2021 für das Magenta 5G Netz

Erstmals in diesem Jahr war 5G regulärer Bestandteil des connect-Netztests. Die 5G Verfügbarkeit spielte in der Datendisziplin eine wichtige Rolle und die Messungen belegen den deutlichen Geschwindigkeitsvorteil von 5G. Diese erbrachten im 5G Netz von Magenta die höchsten Datenraten. „ In der 5G-Gesamtauswertung liegt aber Magenta mit deutlichem Abstand vorn – und ver­dient damit unseren 5G-Innovationspreis “, so begründet die Connect-Redaktion die Vergabe des 5G Innovation Award 2021 an Magenta.



Mit dieser Bewertung behauptet sich Magenta nicht nur als führender Qualitätsanbieter in Österreich, sondern das Magenta Netz liegt auch europaweit im Spitzenfeld. Die Führungsrolle verdeutlicht auch eine Reihe weiterer Testsiege im Jahr 2020. Zu den jüngsten Auszeichnungen gehören „Bestes Breitband-Netz“ von den Magazinen PC-Magazin und connect, sowie der Service-Testsieg für die Mein Magenta App.



„Dass Magenta in Österreich Qualitätsführer ist, belegen die herausragenden Ergebnisse im Mobilfunk nun schon zum dritten Mal. Wir halten am ultimativen Versprechen für die digitale Zukunft Österreichs fest“, sagt Andreas Bierwirth, CEO Magenta Telekom, zum connect-Testsieg. „ Dieses Jahr wurde unser Netz nicht nur durch strenge Testkriterien, sondern auch die Corona-Krise auf die Probe gestellt. Das Magenta Netz läuft stabil und wir konnten unseren Ausbau nahezu wie geplant fortsetzen. “



„ Unser Ziel ist es die Kundenexperience sowohl im Mobilfunk als auch im Glasfaserkabelnetz immer weiter zu verbessern. Das hervorragende Testergebnis beweist einmal mehr, dass sich diese gesteigerten Investitionen in bessere Netze auszahlen und zu einer messbar besseren Leistung führen “, betont Volker Libovsky, CTIO von Magenta Telekom. „ Zudem ist der 5G-Innovationspreis eine Bestätigung für unser frühes und nachhaltiges Commitment zu 5G und dem raschen Ausbau der digitalen Infrastruktur in Österreich. “



Größtes Investitionsprogramm in der Unternehmensgeschichte

Magenta Telekom hat aktuell das größte Investitionsprogramm seiner Unternehmensgeschichte. 2018 wurden insgesamt 229 Millionen Euro investiert, in den Jahren 2018 bis 2021 wird es insgesamt rund eine Milliarde Euro für mobile und fixe Netze sein.



