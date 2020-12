SOS-Familientipps: Den Advent mal anders genießen

Im Corona-Jahr ist alles anders – auch der Advent. Die SOS-Familientipps helfen dabei, trotzdem in Weihnachtsstimmung zu kommen. Nachhaltig im Sinne der Natur und des Miteinanders.

Wien (OTS) - Christkindlmarktbesuche, Krampusläufe und mit Weihnachtsmusik beschallte Einkaufzentren – der Advent ist meist vollgepackt mit Aktivitäten und Erlebnissen für Groß und Klein. „Wie schon der Rest des Jahres, ist auch der Advent heuer ungewöhnlich. Vielleicht bietet das aber auch eine gute Gelegenheit, dem vielbeklagten Weihnachtsstress zu entfliehen und eine andere Adventszeit zu verbringen als sonst“, so Sabine Wojak, SOS-Kinderdorf-Mutter im SOS-Kinderdorf Seekirchen. Damit Weihnachtsstimmung einkehrt, hat die Expertin Tipps, die Kindern und auch der Umwelt Freude machen.



Wohlig durch die Weihnachtszeit

Kinder brauchen vor allem Geborgenheit und Zusammenhalt, um sich wohlzufühlen. Und sie wollen ernstgenommen und miteinbezogen werden. All das ist auf unterschiedliche Weise möglich und funktioniert für jede Familie anders. Wenn manche geliebte Rituale heuer ausfallen, rät Sabine Wojak, wohltuende Alternativen zu schaffen. Zum Beispiel mit selbstgebastelten Geschenken. Das schont die Umwelt und gleichzeitig stärkt das gemeinsame Werken den Zusammenhalt, macht stolz auf das Entstandene und Spaß beim Verschenken. Vielleicht wäre heuer auch wiedermal ein gutes Jahr für persönliche Weihnachtspost. Und wer die Geschenke für den Nachwuchs second hand kauft, schont nicht nur den Geldbeutel, sondern tut auch der Natur etwas Gutes.



Weitere Anregungen gibt’s in den SOS-Familientipps.

