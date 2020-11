Team Österreich hilft bei den Corona-Massentests

Die Hilfsplattform von Ö3 und dem Roten Kreuz wird zur Drehscheibe der freiwilligen Helferinnen und Helfer…

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie belastet unser Land seit Monaten und stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen, die mit viel Einsatz gelöst werden müssen. Für die anstehenden Corona-Massentestungen braucht es viele helfende Hände – das Team Österreich von Hitradio Ö3 und dem Österreichischen Roten Kreuz wird dabei zur Drehscheibe der freiwilligen Hilfe. Gefragt sind Menschen mit medizinischem Hintergrund, aber auch Helferinnen und Helfer in der logistischen Abwicklung.

Einerseits werden jetzt die rund 85.000 bereits registrierten Mitglieder im Team Österreich gefragt, ob sie entsprechend ihren Fähigkeiten im Bedarfsfall mit anpacken wollen, andererseits können sich Freiwillige jetzt beim Team Österreich anmelden und dann – falls notwendig – schnell und effizient eingesetzt werden. Konkret gesucht werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aktuell in Oberösterreich, prinzipiell ist ein Einsatz aber überall möglich, wenn der Bedarf gegeben und von den Verantwortlichen entsprechend angefragt wird. Also gilt es, entsprechend vorbereitet zu sein:

Angesprochen sind medizinische Fachkräfte mit zeitweise freien Kapazitäten, aber auch alle anderen, die bei der koordinativen und logistischen Abwicklung der Tests oder auch bei künftigen Aufgaben in der Corona-Pandemiebekämpfung mithelfen können.

Team Österreich: Ein Pool von Hilfskräften – für jetzt und die Zukunft

Schon bisher haben zahlreiche Mitglieder der Hilfsplattform von Ö3 und dem Roten Kreuz in der Corona-Krise etwa bei der alltäglichen Versorgung von Menschen in Heimquarantäne mitgeholfen oder die Infohotlines unterstützt. Jetzt gibt es einen neuen Einsatzbereich -die Unterstützung bei der Abwicklung der Corona-Massentestungen. Es ist gut zu wissen, dass viele Helferinnen und Helfer verfügbar sind, wenn sie gebraucht werden. Und natürlich gilt wie immer beim Team Österreich: Wer sich angemeldet hat, kann im Falle des Falles helfen, muss aber nicht: Ein einfaches JA oder NEIN nach einer Benachrichtigung genügt. Alle Informationen zum Team Österreich und zur Anmeldung auf oe3.orf.at/teamoesterreich

Team Österreich: Freiwillige Hilfe – neu gedacht!

Im August 2007 haben Hitradio Ö3 und das Rote Kreuz das Team Österreich gegründet – mit dem Ziel, die nach Katastrophen und anderen Notsituationen wie der aktuellen Corona-Krise stets vorhandene spontane Hilfsbereitschaft der Menschen bereits im Vorfeld zu kanalisieren und so im aktuellen Anlassfall schnell und effizient nutzbar zu machen. So ist eine starke Hilfsplattform ohne ständige und verbindliche Verpflichtungen für den einzelnen entstanden: Mehr als 85.000 Menschen im ganzen Land sind bereits mit dabei – sie helfen ehrenamtlich, spontan und flexibel!

Team Österreich – helfen, wenn Österreich Hilfe braucht!

