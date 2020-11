WK Wien: Medienbeobachter gratulieren der APA zur Aufnahme in den Berufs-Weltverband FIBEP

Die Fachgruppe Wien der gewerblichen Dienstleister freut sich, dass Österreich jetzt die zahlenmäßig stärkste Nation in der Fédération Internationale d’Extraits de Presse ist

Wien (OTS) - Die APA wurde bei der Generalversammlung anlässlich des World Media Intelligence Congress als Mitglied aufgenommen. Der Kongress fand erstmals virtuell statt und konnte an drei Tagen mehrere hundert Teilnehmer mit inhaltlichen Vorträgen und Diskussion begeistern. Die APA hat mit einem aufwändig produzierten Videobeitrag die überzeugendste Bewerbung um die Mitgliedschaft abgeliefert. Die Themen Fake News, innovative Neuentwicklungen in der Media Intelligence und die Herausforderungen an die Journalisten und Verlage durch die veränderten Rahmenbedingungen wurden diskutiert.

Neben dem FIBEP Gründungsmitglied OBSERVER GmbH und den Berufsgruppenmitgliedern Meta Communication, MediaDoc und Clip Mediaservice gehört nun auch die APA als fünftes österreichisches Mitglied dem 67 Jahre alten Verband an.

Zur FIBEP:

Die 1952 in Paris gegründete Fédération Internationale d’Extraits de Presse ist der Verband der führenden Medienbeobachter und Media Intelligence Unternehmen. Die 130 Mitglieder kommen aus rund 90 Ländern der Welt und decken fast alle Staaten mit intakter Medienlandschaft in ihrer Beobachtung ab. 2014 ist der Sitz des Vereines von Brüssel nach Wien übersiedelt. Die jährlichen World Media Intelligence Congresse bringen rund 300 Teilnehmer an wechselnden Orten zusammen. Die letzten Kongresse fanden in Dubai, Wien, Washington DC, Berlin, Copenhagen und Lima statt. 2021 wird der WMIC in Dublin stattfinden.

