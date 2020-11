Zweifache Auszeichnung für EDI-Provider EDITEL

Wiener IT-Unternehmen erhält "Austrian Cloud"-Gütesiegel und besteht EY-Audit erfolgreich

ISAE 3402 Typ II“-Prüfbericht bestätigt unser Bestreben, stets die höchsten Ansprüche an unsere Sicherheitsstrukturen zu setzen. Gerd Marlovits, Geschäftsführer EDITEL

Wien (OTS) - Datensicherheit und reibungslose Prozessabläufe stehen beim EDI-Provider EDITEL an oberster Stelle. Dafür wurde dieser nun mit dem „Austrian Cloud“-Gütesiegel ausgezeichnet und hat zudem den „ISAE 3402 Typ II“-Audit erfolgreich bestanden.

Geht es um Daten, so geht es auch immer mehr um Sicherheit und Vertrauen. Um für die Kunden den verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit Daten zu belegen, setzt EDITEL daher auf anerkannte Gütesiegel und objektive Audits. Nachdem sich beim EDI-Dienstleister EDITEL bekanntlich alles um elektronische Geschäftsdokumente und deren Austausch dreht, „haben die Themen ‚Sicherheit und Vertrauen‘ für uns höchste Priorität“, so EDITEL-Geschäftsführer Gerd Marlovits. „Immerhin werden über das EDI-Netzwerk eXite jährlich mehr als 400 Millionen Transaktionen von mehr als 20.000 Unternehmen abgewickelt, die es zu schützen gilt.“ EDITEL garantiert eine ausfallsichere Infrastruktur sowie Sicherheitsfeatures und Prüfmechanismen, die ständig an modernste Technologiestandards angepasst und am neuesten Stand gehalten werden. Ganz nach dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ stellt sich EDITEL darüber hinaus auch regelmäßig externen Prüfungen, um die Datensicherheit zu belegen. Für Gerd Marlovits ist das eine wichtige Maßnahme, um „volle Transparenz zu zeigen und damit das Vertrauen der Kunden in die Sicherheit unserer Serviceleistungen zu stärken.“

„Austrian Cloud“ – Gütesiegel für rot-weiß-rote Daten

Erst kürzlich hat sich EDITEL für das Gütesiegel „Austrian Cloud“ qualifiziert. Diese von der Wirtschaftskammer Wien und EuroCloudAustria 2018 ins Leben gerufene Initiative zeichnet Anbieter österreichischer Cloud-Lösungen aus, die Daten ausschließlich im Inland speichern. Damit soll Anwendern die Suche nach Unternehmen mit einem Speicherort im Inland erleichtert werden. Denn der Standort für Cloud-Infrastrukturen entscheidet – auch nach Meinung von Cyber-Security-Experten – über Rechtssicherheit, Datensicherheit, mögliche staatliche Eingriffe und Haftungen gegenüber Unternehmen als Cloud-Kunden. Zur Erreichung dieses Gütesiegels waren seitens EDITEL insgesamt 90 Kontrollpunkte zu Parametern wie Datenschutz, Sicherheitsaspekte, rechtliche Konformität und technische Infrastruktur zu erfüllen, „womit wir unseren Kunden zu 100% garantieren können, dass ihre Daten in Österreich gespeichert werden“, erklärt Gerd Marlovits.



„ISAE 3402 Typ II“ – Audit für internes Kontrollsystem

Darüber hinaus hat sich EDITEL erneut der „ISAE 3402 Typ II“-Prüfung gestellt und diese auch erfolgreich bestanden. Dieser durch die unabhängige Prüfungs- und Beratungsorganisation EY durchgeführte Audit bestätigt den einwandfreien Ablauf der internen Prozesse. Dabei wurde die Qualität sämtlicher, kundenrelevanter Services detailliert geprüft: IT Security, IT Operation, die Qualität der Softwareentwicklung (Change Management), der internationale Support und – heuer erstmals neu – auch die Umsetzung der DSGVO-Richtlinien. Im Rahmen des Abschlussberichts konstatiert EY der EDITEL Austria GmbH die 100%ige Einhaltung sämtlicher Vorgaben. Der Audit nach „ISAE 3402 Typ II“ zielt auf die Regelmäßigkeit der Überprüfung ab und stellt somit ein nachhaltiges Instrument zur Bestätigung von Sicherheit und Leistungsfähigkeit im operativen Betrieb dar. Laut Gerd Marlovits ist es für EDITEL von „höchster Relevanz, diese Prozesse kontinuierlich zu prüfen und zu optimieren. Der erfolgreiche „ISAE 3402 Typ II“-Prüfbericht bestätigt unser Bestreben, stets die höchsten Ansprüche an unsere Sicherheitsstrukturen zu setzen.“

Über EDITEL

EDITEL, führender internationaler Anbieter von EDI-Lösungen (Electronic Data Interchange), ist spezialisiert auf die Optimierung von Supply Chain Prozessen unterschiedlichster Unternehmen und Branchen. Das Unternehmen verfügt über eine überregionale Reichweite durch Niederlassungen in Österreich (Headquarter), der Tschechischen Republik, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Krakau sowie durch zahlreiche Franchisepartner. Damit ist EDITEL der ideale Partner für international tätige Unternehmen. Über das EDI-Service eXite bietet EDITEL ein umfassendes Serviceportfolio, angefangen von EDI-Kommunikation bis hin zu EDI-Integration, Web-EDI für KMU, e-Invoice-Lösungen, Digitale Archivierung und Business Monitoring. Die Erfahrung und Expertise von über 40 Jahren garantieren dabei die erfolgreiche Umsetzung auch umfangreicher EDI Projekte.

www.editel.at / www.editel.eu / www.editel.cz / www.editel.sk / www.editel.hu / www.editel.hr



EDI Blog: www.editel.at/edi-blog



