Neue Geschäftsführung der WEKA Industrie Medien

Beatrice Schmidt übernimmt mit Jahreswechsel die Geschäftsführung des Medienhauses.

Wien (OTS) - Beatrice Schmidt löst als Geschäftsführerin Florian Zangerl ab, der sich ab Jänner auf eigenen Wunsch hin einer neuen Herausforderung abseits der Medienbranche widmen wird. Zangerl baute das Unternehmen, das Titel wie das Industriemagazin, Solid oder den Firmenwagen publiziert, vom reinen Fachzeitschriftenverlag zum integrierten Medienhaus um.

Die Tochtergesellschaft der deutschen WEKA-Firmengruppe ging aus der Fusion des Industriemagazin Verlages und des Magazin-Bereiches von WEKA in Österreich hervor und beschäftigt heute rund 60 MitarbeiterInnen. Im Portfolio sind neben B2B-Medien eine eigene Content Marketing-Agentur (B2Impact), ein großer Event-Bereich sowie etliche digitale Plattformen. „Beatrice hat alle diese Entwicklungen in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet und vorangetrieben, ohne sie wäre die Transformation niemals in dieser Form gelungen“, sagt Zangerl. Schmidt entwickelte mit viel Dynamik seit 2011 den Veranstaltungsbereich, der mit Events wie dem Gainer Industriefestival und über 20 jährlichen Fachkonferenzen eine fixe Größe im B2B-Bereich ist. Ihren Zugang zur Digitalisierung stellte sie im Covid-Jahr anschaulich unter Beweis: 90% der Events fanden statt – allerdings rein virtuell oder hybrid. Übertragen wird aus dem im Sommer gebauten, eigenen Studio, Industriemedien sind außerdem für den österreichischen Markt exklusiver Partner der deutschen Event-Plattform meetyoo.

„Die Herausforderungen für Medienunternehmen sind seit Corona nicht kleiner geworden, aber wir haben dieses Jahr unglaublich effizient dafür genutzt, unser Portfolio rund um die Medienmarken neu aufzubauen, so dass ich sicher bin, dass 2021 ein echtes Gamechanger-Jahr für uns wird“, sagt Schmidt über ihre Pläne.

