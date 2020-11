Covid-19: Wien baut Gratis-Testangebot mit neuer Teststraße bei Austria Center aus

Wien (OTS/RK) - Gratis-Schnelltests für BesucherInnen und MitarbeiterInnen von Pflegeheimen, Spitälern und für MitarbeiterInnen bei Blaulicht-Organisationen – Ergebnis innerhalb von 15 Minuten - Anmeldung auf www.acv.at/schnelltest

Wien baut das Gratis-Testangebot weiter aus. Ab 1. Dezember gibt es beim Austria Center Vienna (ACV) in der Donaustadt eine weitere Teststraße speziell für Besucherinnen und Besucher von Pflegeheimen und Spitälern. Wienerinnen und Wiener, die ihre Angehörigen im Pflegeheim besuchen möchten, können nach einer Online-Anmeldung täglich von 7 bis 19 Uhr am überdachten Vorplatz vor dem Kongresszentrum einen kostenlosen Schnelltest durchführen. Das Test-Angebot beim Austria Center Vienna richtet sich auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheitsberufen, in der kritischen Infrastruktur oder bei Blaulicht-Organisationen. Ein Ergebnis gibt es schon nach 15 Minuten.

„Wir testen in Wien seit jeher sehr intensiv. Wien testet nicht nur viel, sondern auch gezielt Berufsgruppen um kritische Infrastruktur wie Spitäler zu schützen und insbesondere jene Menschen, die besonders betroffen sind“, sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bei einem Besuch bei der Teststraße. Ludwig unterstrich die gute Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen und sprach seinen „Dank aus an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die vielen Freiwilligen, die sich hier gemeinsam mit der Stadt Wien in den Dienst der Bevölkerung stellen“.

Die Teststraße beim Austria Center Vienna ergänzt die zwei bestehenden Teststraßen im Prater beim Ernst-Happel-Stadion und auf der Donauinsel bei der Floridsdorfer Brücke. Sie wird von der Stadt Wien eingerichtet, unabhängig von den Standorten für die „Massentests“ des Bundes. Diese passieren in der „Marxhalle“ im dritten Bezirk, in der Messe Wien in der Leopoldstadt sowie in der Wiener Stadthalle im 15. Bezirk. Nach Abschluss der Massentests kann die Teststraße beim ACV auf eine Kapazität von bis zu 15.000 Tests täglich ausgebaut werden.

„Nach den guten Erfahrungen mit den Teststraßen im Prater und auf der Donauinsel für Reiserückkehrerinnen und Rückkehrer im Sommer und im Herbst eröffnen wir eine weitere, kostenlose Testmöglichkeit für Wienerinnen und Wiener gemeinsam mit dem Austria Center Vienna“, sagte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. „Es ist uns wichtig, ein möglichst breites und niederschwelliges Angebot zur Verfügung zu stellen. In Wien wurde dieses Vorgehen seit Beginn der Pandemie verfolgt. Das Angebot im Austria Center Vienna steht allen Wienerinnen und Wienern zur Verfügung, die beispielsweise ihre Angehörigen in einer Pflege- oder sonstigen medizinischen Einrichtung besuchen wollen“, sagte Hacker.

Das Austria Center Vienna baut bei der Covid-19-Teststraße für die Stadt Wien auf Erfahrung aus der Vergangenheit auf: „Im September konnten wir im Rahmen eines europaweit einzigartigen Pilotprojekts bereits 2.000 WU-Studierende in sehr kurzer Zeit testen. Nun stellen wir sehr gerne unsere Erfahrung mit der Planung, Durchführung und der damit verbundenen Teststraßen-Logistik der Stadt Wien zur Verfügung“, sagte Susanne Baumann-Söllner, Direktorin des Austria Center Vienna.

Die Schnellteststraßen sind ab 1. Dezember an sieben Tagen pro Woche von 7-19 Uhr geöffnet. Auf dem überdachten Bruno-Kreisky-Platz vor dem Austria Center Vienna stehen bis zu elf Teststraßen für FußgängerInnen ohne akute Symptome zur Verfügung. Für Personen mit Symptomen und mobilitätseingeschränkte Personen gibt es die Möglichkeit, mit dem eigenen Auto anzureisen und die Testung sicher im Parkdeck durchzuführen. Gestartet wird am 1. Dezember mit 3 Walk-In-Teststraßen und 4 Drive-In-Teststraßen – je nach Andrang kann dann die Kapazität schrittweise erhöht werden. Bis zu 15.000 Tests an einem Tag können beim Austria Center Vienna abgenommen werden.

So funktioniert die Testung ab 1. Dezember

Voraussetzung für die Gratis-Testung sowohl im Walk-In als auch im Drive-In ist eine Online-Registrierung unter www.acv.at/schnelltest. Zum Test beim Austria Center Vienna mitzubringen sind ein Mund-Nasen-Schutz, ein Lichtbildausweis (z.B. Pass, Führerschein oder E-Card mit Foto), die Sozialversicherungsnummer sowie der bei der Registrierung erhaltene QR-Code (am Smartphone oder ausgedruckt).

Nach Händedesinfektion wird von medizinisch geschultem Personal ein Nasen- oder Rachenabstrich genommen. Mit dem Tupferstäbchen in einer Testlösung geht die Testperson zur nächsten Station. Dort wird die Testperson angeleitet, einige Tropfen auf eine Testkassette zu geben. Nach einer kurzen Wartezeit scheint das Testergebnis auf.

Nach Prüfung der Testkassette erhält man bei negativem Ergebnis eine schriftliche Bestätigung, zusätzlich wird im Nachgang eine SMS versandt. Bei positivem Ergebnis wird die Testperson umgehend in einen eigenen Bereich gebracht und durch medizinisches Fachpersonal ergänzend ein PCR-Test durchgeführt. Mit dem Contact Tracing wird noch vor Ort begonnen.

Das Testergebnis des Antigentests ist 24 Stunden gültig, eine mehrmalige Testung ist möglich.

Service: Erklärvideo und FAQ zu Testung

Alles zur dritten Teststraße auf www.acv.at/schnelltest

