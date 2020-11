Lebensmittel-Onlineshop Gurkerl.at mietet 6.000 m² im Tech Park Vienna

„Hochwertige regionale Lebensmittel in drei Stunden geliefert“ - OTTO Immobilien hat vermittelt

Wien (OTS) - Mit Gurkerl.at startet diese Woche ein neuer Online-Lebensmittelshop für den Großraum Wien. Im neugebauten Tech Park Vienna (Eigentümer Westcore) in der Gutheil-Schoder-Gasse 17 in Wien Liesing wurden über Vermittlung von OTTO Immobilien fast 6.000 m² angemietet, davon rund 1.000 m² für Büros und knapp 5.000 m² Lagerfläche mit fünf Temperaturzonen. Qualitativ hochwertige Lebensmittel vor allem kleiner regionaler Produzenten bietet Gurkerl.at seinen Kunden in Wien und Umgebung ab 3. 12. 2020 online an – und dafür ein schnelles Lieferservice von drei Stunden ab Bestellung. „Der Standort dafür ist ideal, weil verkehrstechnisch bestens angebunden: in unmittelbarer Nähe zur Triester Straße und zur Süd-Ost-Tangente,“ betont Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Wolfgang von Poellnitz, Immobilienberater Industrie/Gewerbe/Logistik bei OTTO Immobilien. „Neben regionalen Lebensmitteln und Frischwaren wird das 7.500 Produkte umfassende Sortiment auch Kosmetika und Haushaltsartikel umfassen,“ so Maurice Beurskens, Geschäftsführer von Gurkerl.at. „Wir freuen uns, dass wir für dieses Unterfangen den Standort im 23. Bezirk gewinnen konnten.“

Die Vermietung im Tech Park Vienna gehört heuer am Wiener Markt zu den größten Transaktionen im A-Class Logistiksegment. Die Verhandlungen mit Gurkerl.at sowie mit Eigentümer Westcore fanden Corona-bedingt ausschließlich virtuell statt, berichtet Wolfgang von Poellnitz.

Gurkerl.at will nach eigenen Angaben Wiens größten Onlinesupermarkt etablieren. Das tschechische Start-Up von Firmengründer Tomáš Čupr ist bereits unter anderen Namen in Prag und Budapest höchst erfolgreich und will nach Wien in Kürze auch in München den Markteintritt schaffen.

