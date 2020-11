FPÖ – Belakowitsch: FPÖ ist einzige Partei gegen Zwangstestungen und Zwangsimpfungen

Minister Anschober hat eigene Teststrategie nicht im Griff

Wien (OTS) - „Die gestrige Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Soziales hat es wieder einmal bewiesen: Die FPÖ ist die einzige Partei im Nationalrat, die gegen Zwangstestungen und Zwangsimpfungen auftritt. Ein Antrag der Freiheitlichen für ein Verbot von Zwangstestungen und Zwangsimpfungen wurde von allen anderen Parlamentsfraktionen abgelehnt. Die Ablehnung von Schwarz, Rot, Grün und Pink gibt uns aber die Möglichkeit, dieses wichtige Thema in der nächsten Plenarsitzung breit zu diskutieren. Dort haben die Österreicher dann die Möglichkeit, sich zu informieren, was wirklich hinter den Plänen von Sebastian Kurz und Rudolf Anschober steht, die gesamte Bevölkerung durchzutesten und durchzuimpfen. Wer die gestrige Diskussion im Sozialausschuss mitverfolgt hat, kann eigentlich nur zu einem Schluss kommen, nämlich dass man den Ankündigungen und Versprechungen von Schwarz-Grün nicht Glauben schenken kann“, so die stellvertretende FPÖ-Klubobfrau und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

„Es war wieder einmal entlarvend, wie die Vertreter der Regierungsparteien Massentestungen und Massenimpfungen schöngeredet haben, ohne überzeugende Argumente zu bringen. Vielmehr fällt das von Sebastian Kurz und Rudolf Anschober aufgebaute Kartenhaus der Massentestungen in der Slowakei gerade mit lautem Krachen zusammen. Diese wurden durch die dortige Regierung wegen Erfolglosigkeit gerade aufgegeben. Dass Anschober hier nicht die Notbremse zieht, hat wohl auch mit seinem ‚politischen Stockholmsyndrom‘ gegenüber Kanzler Kurz und dem Koalitionspartner ÖVP zu tun. Nur weil der schwarze Kanzler und seine ÖVP-Konzernlobbyisten der internationalen pharmazeutischen Großindustrie Milliardenaufträge durch Massentests und Massenimpfungen hinter dicken Polstertüren versprochen haben, schlägt Anschober die Ratschläge der eigenen Experten in den Wind und ‚apportiert‘ brav in Richtung Kanzler. Die Massentests sind jedenfalls nur der Testlauf für die Massenzwangsimpfungen, welche ÖVP und Grüne vorbereiten. Sie haben keine Aussagekraft, weil die Fehlerquote enorm ist, und widersprechen sogar der Teststrategie der Bundesregierung“, sagte Belakowitsch.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at