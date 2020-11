Reminder: PK Vinzenz Gruppe zur IFES-Umfrage „Patientenbedürfnisse“

Was Patienten vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie vom Krankenhaus und der Gesundheitsversorgung der Zukunft erwarten

Wien (OTS) - Anlässlich ihres 25-jährigen Bestandsjubiläums hat die Vinzenz Gruppe unter Einbindung von Patientenanwalt Dr. Gerald Bachinger bei IFES eine Umfrage in Auftrag gegeben, die die Bedürfnisse und Wünsche an die Gesundheitsversorgung und das Krankenhaus der Zukunft ermittelt. Im Zuge der Befragung wurden neben dem langfristigen Zielbild auch die gegenwärtigen Anforderungen, die durch die Covid-19-Pandemie zum Vorschein gekommen sind, erhoben.

Im Rahmen dieses virtuellen Pressegesprächs werden die Umfrage-Ergebnisse präsentiert.

Ihre Gesprächspartner sind:

Dr. Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe,

Dr. Reinhard Raml, Geschäftsführer von IFES, und



Dr. Gerald Bachinger, NÖ PatientInnen- und Pflegeanwalt & Sprecher der PatientenanwältInnen



Virtuelles Pressegespräch

Ergebnispräsentation der Umfrage der Vinzenz Gruppe „Patientenbedürfnisse und Erwartungen an die Gesundheitsversorgung und Krankenhäuser der Zukunft“ - in Kooperation mit IFES und Patientenanwalt Dr. Gerald Bachinger.



Datum: 02.12.2020, 09:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

